Gần 160 nhà khoa học thảo luận về sinh học tại Quy Nhơn

Gia LaiGần 160 nhà khoa học đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thảo luận về sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học.

Ngày 24/9, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 8: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025", tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn.

160 nhà khoa học thảo luận về sinh học tại Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025. Ảnh: ICISE

Hội nghị có sự tham dự của GS. Deng Wen Ling, Tham tán Khoa học - Công nghệ, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cùng nhiều diễn giả uy tín từ nhiều các đại học trên thế giới.

Với chủ đề "Từ kết nối đến hợp tác", chương trình năm nay gồm 14 báo cáo toàn thể, hơn 85 tham luận và poster, chia thành bốn tiểu ban: sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học.

Các nội dung tập trung vào công nghệ sinh học thực vật, vai trò vi sinh vật trong an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe, cùng ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong khoa học sự sống.

Phát biểu khai mạc, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, hội nghị không chỉ mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo mà còn hướng đến ứng dụng sinh học vào y dược, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Tỉnh Gia Lai kỳ vọng cộng đồng khoa học sẽ đóng góp xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học trọng điểm, góp phần đưa thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn.

Khởi nguồn từ năm 2017, chuỗi "Gặp gỡ Quy Nhơn" trở thành diễn đàn khoa học uy tín quốc tế, góp phần hình thành cộng đồng khoa học sự sống vững mạnh, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học toàn cầu.

Vương Quốc