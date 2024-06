Gần 160 cầu Hy Vọng ở Đồng Tháp

Quỹ Hy vọng và Roche Việt Nam vừa khởi công 3 cầu Hy Vọng ở huyện Lai Vung và Châu Thành, nâng tổng số cầu tại Đồng Tháp lên 157.

Tại huyện Lai Vung, cầu Hy Vọng 382 (cầu Tư Lùng 2) vừa khởi công thuộc ấp Long Hội, xã Hòa Long. Cầu được xây từ năm 2016, dựng tạm bằng gỗ, hiện đã xuống cấp, phần chân cầu gãy, mặt cầu mục nát khiến người dân đi lại khó khăn. Ông Lê Hoàng Quyết – Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết cầu hiện phục vụ nhu cầu đi lại cho khoảng 40 hộ dân. Tuy nhiên, cầu hư hỏng nặng khiến bà con chỉ dám đi bộ hoặc xe đạp, học sinh đi học lo sợ, vừa đi vừa khom lưng sợ ngã.

"Bà con đang háo hức đợi ngày có cầu mới, để vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi, các em học sinh đi học an toàn. Cầu mới xây bằng bê-tông dài 31m, rộng 3,5m, ôtô có thể lưu thông", ông Quyết nói.

Lễ khởi công cầu 382 (Cầu Tư Lùng 2), thuộc ấp Long Hội, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh đồng Tháp ngày 23/6. Ảnh: Tiến Danh.

Tại lễ khởi công, bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết, quỹ hướng tới sự phát triển bền vững trong hoạt động trách nhiệm xã hội. Ngoài tính khả thi, lan tỏa, dự án cầu mang tính lâu dài và có số người thụ hưởng nhiều nhất.

"Đến nay hơn 400 cây cầu được quỹ Hy Vọng xây trên cả nước, trong đó xây mới gần 160 cầu ở tỉnh Đồng Tháp. Kết quả này là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Hy vọng, chính quyền địa phương, đội thi công xây cầu, bà con tại địa phương", bà Thanh chia sẻ.

Tài trợ xây 3 cầu Hy Vọng ở huyện Lai Vung và Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, bác sĩ Pathan Qadeer Raza, Tổng giám đốc Công ty TNHH Roche Việt Nam cho biết cảm thấy trân trọng khi được cùng quỹ Hy Vọng chung tay xây cầu cho người dân tại đây. Là đại diện của công ty dẫn đầu về thiết bị y tế với hơn 125 năm hoạt động, có mặt hơn 100 quốc gia, ông Pathan Qadeer Raza nói muốn quan tâm nhiều hơn tới sự phát triển bền vững cho xã hội, việc xây cầu sẽ giúp cho trẻ em được tới trường an toàn, cho bà con đi lại đảm bảo.

Lễ khởi công cầu 383 (cầu ông Cam), thuộc ấp An Thái, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ngày 23/6. Ảnh: Tiến Danh.

Ngoài cầu Hy Vọng 382, 2 cầu bê-tông mới ở huyện Châu Thành là cầu Hy vọng 383 (cầu ông Cam), thuộc ấp An Thái, xã An Khánh và cầu Hy Vọng 384 (cầu Năm tàu hũ) ở ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Châu Thành cũng được khởi công chiều 23/6.

Cùng ngày, 3 cầu Hy vọng được khánh thành gồm: cầu 309, 353, 372. Các công trình cầu Hy vọng được thiết kế, xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 19 - 36m, rộng 3,5 - 5,5m. Tổng số kinh phí xây dựng 6 cầu Hy vọng hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng và Công ty TNHH Roche Việt Nam tài trợ hơn 700 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đầu tư và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh đóng góp.

Xây cầu là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường ở vùng sông nước. Đến nay, chương trình đã xây mới hơn 400 cầu bê-tông ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Riêng năm 2024, chương trình đặt mục tiêu xây mới 80 cầu Hy Vọng. Để đồng hành cùng chương trình, độc giả có thể xem thêm thông tin và đồng hành tại đây.

Thanh Nga