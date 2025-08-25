Gần 150 VĐV KDI Holdings tham gia đua marathon

Gần 150 cán bộ nhân viên của KDI Holdings tham gia tất cả cự ly chạy tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang, lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối nội bộ doanh nghiệp.

Đúng 6h30 sáng 24/8, các cán bộ nhân viên công ty đã có mặt tại Quảng trường 2 Tháng 4, sẵn sàng xuất phát ở cự ly 5 km. Mặc dù nhiều người lần đầu tham gia giải chạy quy mô lớn, không khí vẫn đầy hào hứng, sôi nổi. Các thành viên tập trung theo nhóm, khởi động kỹ lưỡng, động viên nhau trước vạch xuất phát.

Lực lượng cán bộ nhân viên tham gia trải dài ở hầu hết các phòng ban của KDI Holdings như: kinh doanh, truyền thông & marketing, nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, vận hành, chăm sóc khách hàng... Trong đó, nhiều nhân sự đã chọn thử sức với các cự ly xa hơn như 10 km, 21 km, thậm chí là marathon 42 km - đều đã xuất phát từ sáng sớm.

Hàng trăm cán bộ nhân viên của KDI Holdings. Ảnh: VnExpress Marathon

Trên đường chạy, các cổ động viên nội bộ cũng nhiệt tình tiếp sức cho đồng đội, cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Thủy Tiên, phụ trách Văn hóa doanh nghiệp KDI Holdings cho biết, đây là lần đầu chị tham gia giải chạy quy mô lớn và chuyên nghiệp. "Tôi chỉ đăng ký cự ly 5 km, nhưng thật sự rất ấn tượng với tinh thần thể thao của mọi người. Đứng ở vạch đích, thấy đồng đội ở các cự ly khác hoàn thành chặng đua với tinh thần rất hào hứng, tôi cảm nhận được rõ ràng sự gắn kết mà thể thao mang lại", chị Thủy Tiên nói.

Chị Thủy Tiên trên đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau khi hoàn thành đường chạy, chị Tiên thấm mệt nhưng vẫn nán lại khu vực hậu cần để chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp. Chị cho biết các hoạt động như thế này không chỉ tạo cảm hứng cá nhân mà còn giúp nâng cao tinh thần gắn kết trong doanh nghiệp. Theo chị Thủy Tiên, thể thao là cách giúp mọi người kiên trì, bền bỉ và lạc quan hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Các cán bộ nhân viên đồng loạt xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon

Anh Xuân Giang, bộ phận truyền thông của công ty cũng cho biết, anh đã đăng ký đua ở cự ly 21 km. "Tôi xem đây là cơ hội thử thách bản thân và cũng là lời cam kết với chính mình trong việc duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe. Điều đặc biệt là có nhiều đồng nghiệp cùng đăng ký nên động lực càng lớn", anh Giang nói.

Anh cho biết thêm, việc duy trì phong trào thể dục thể thao trong nội bộ luôn được ban lãnh đạo quan tâm. Khi có các phong trào cộng đồng, ban lãnh đạo cũng luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia, vừa rèn luyện thể chất vừa tạo môi trường gắn kết. Việc hơn 150 cán bộ nhân viên cùng tham gia giải chạy lần này được xem như hoạt động thiết thực để lan tỏa tinh thần thể thao, hướng đến lối sống năng động và tích cực trong doanh nghiệp.

Từ khi phong trào chạy bộ bùng nổ vào khoảng năm 2018, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã chọn đây làm hình thức gắn kết nhân sự hiệu quả. Thông qua việc cùng nhau rèn luyện, thi đấu, cán bộ nhân viên có cơ hội thấu hiểu, hỗ trợ và truyền động lực cho nhau, từ đó xây dựng môi trường làm việc tích cực và gắn bó hơn.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 thu hút sự chú ý lớn với quy mô kỷ lục. Giải năm nay ghi nhận 13.000 VĐV đăng ký, đông nhất từ trước đến nay trong hệ thống VM. Sự kiện chính diễn ra tại Quảng trường 2-4, Nha Trang, với đường chạy dọc trục Trần Phú và ven biển.

KDI Holdings - đơn vị đồng hành - nhấn mạnh tinh thần "cảm nhận sự tự do" của giải. Đây là lần thứ tư Khánh Hòa đăng cai, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thể thao của địa phương, đồng thời khẳng định sức hút của Nha Trang như một điểm đến kết hợp đa trải nghiệm và thể thao.

Hoàng Đan