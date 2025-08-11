Gần 150 nhà khoa học, nghiên cứu thảo luận vũ trụ ở Gia Lai

Khoảng 150 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia hai hội nghị quốc tế tại Quy Nhơn.

Ngày 11/8, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) khai mạc Hội nghị quốc tế Vũ trụ học và Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau, kéo dài 5 ngày.

Gần 150 nhà khoa học, nghiên cứu tham dự hội nghị. Ảnh: ICISE

Vũ trụ học có sự tham dự của nhiều nhà khoa học uy tín như: GS. Edward Rocky Kolb, Đại học Chicago, Mỹ, một trong những nhà vũ trụ học uy tín hàng đầu thế giới; GS. Graziano Rossi, Đại học Sejong, Hàn Quốc; GS. Tarun Souradeep, Viện Nghiên cứu Raman, Ấn Độ; TS. François R. Bouchet, Viện Vật lý Thiên văn Paris (IAP), Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp (CNRS), Pháp...

Từng được tổ chức tại ICISE vào các năm 2013, 2015, 2017 và 2019, Hội nghị năm nay đúng dịp kỷ niệm 60 năm kể từ khi bức xạ phông nền vũ trụ (Cosmic Microwave Background - CMB) được phát hiện bởi Arno Penzias và Robert Wilson, một bước ngoặt quan trọng giúp củng cố mô hình Vụ Nổ Lớn (Big Bang) trong vũ trụ học hiện đại.

Chương trình có 15 chủ đề khoa học với 41 bài báo cáo chuyên sâu. Hội nghị tập trung thảo luận: Bức xạ phông nền vũ trụ (CMB), cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ, và sóng hấp dẫn; năng lượng tối, vật chất tối và các lý thuyết hấp dẫn sửa đổi; quá trình sinh baryon và lepton, vũ trụ sơ khai và giai đoạn lạm phát vũ trụ; hố đen, thuyết tương đối số và lý thuyết trường lượng tử trong không - thời gian cong; vũ trụ học Neutrino.

Đối với hội nghị Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau, có sự tham dự của nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực như PGS. TS. Fumitaka Nakamura, Đài Thiên văn Quốc gia Nhật Bản (Đồng tổ chức Hội nghị); GS. Christoph Federrath, Đại học Quốc gia Australia (ANU), Australia; GS. Josep Miquel Girart, Viện Khoa học Vũ trụ (IEEC), Tây Ban Nha; GS. Hoàng Chí Thiêm, Viện Nghiên cứu Khoa học Thiên văn Vũ trụ Hàn Quốc, Đại học Khoa học công nghệ Hàn Quốc...

Hội nghị tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu quá trình hình thành sao, tận dụng hiệu quả các năng lực quan sát tiên tiến của kính thiên văn ALMA và Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Mục tiêu là làm sáng tỏ các quá trình vật lý diễn ra trong các môi trường khác nhau, từ các ngôi sao riêng lẻ và đám mây phân tử cho đến quy mô toàn thiên hà.

Các phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh dữ liệu quan sát mới nhất từ các kính thiên văn hàng đầu như ALMA và JWST, kết hợp với mô phỏng số và mô hình lý thuyết. Các chủ đề chính của hội nghị bao gồm: đám mây phân tử; hình thành sao khối lượng thấp; hình thành sao khối lượng lớn; cân bằng năng lượng trong quá trình hình thành sao; phản hồi từ sao (Stellar feedback); nhiễu loạn trong đám mây (Cloud turbulence)...

Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau (SFDE) được tổ chức tại ICISE vào các năm 2016, 2017 và 2022.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai. Ảnh: ICISE

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết, hai hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng để chia sẻ những tiến bộ nghiên cứu mới nhất, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong như vũ trụ học và vật lý thiên văn, những lĩnh vực đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự liên kết đa ngành và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm ICISE đón tiếp hơn 16.500 nhà khoa học đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 chủ nhân Giải Nobel. Tỉnh Gia Lai hiện nay luôn xác định khoa học và giáo dục là nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Hà kỳ vọng, các nhà khoa học trẻ và nghiên cứu sinh sẽ được truyền cảm hứng, nâng cao năng lực, kết nối cộng đồng học thuật toàn cầu và dấn thân hơn nữa vào con đường khoa học, con đường của khai phá và cống hiến.

Trần Hóa