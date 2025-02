Gần 150.000 người hành hương núi Bà Đen đầu năm

Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn". Do đó dịp đầu năm, người dân thường đến nơi đây cầu bình an, may mắn.