Gần 15.000 y tá New York đồng loạt đình công

Các y tá tại hàng loạt bệnh viện tư New York tham gia cuộc đình công lớn nhất lịch sử bang, yêu cầu bảo vệ quyền lợi và tăng lương.

Hiệp hội Y tá bang New York (NYSNA) ngày 12/1 thông báo các y tá trong hệ thống bệnh viện tư Mount Sinai bắt đầu đình công từ 6h, trong khi y tá ở các bệnh viện còn lại bắt đầu tham gia tuần hành, dựng hàng rào biểu tình từ 7h.

Cuộc đình công ảnh hưởng tới ba hệ thống y tế lớn của New York gồm Montefiore, New York-Presbyterian và Mount Sinai, với quy mô khoảng 15.000 y tá tham gia. Truyền thông địa phương mô tả đây là cuộc đình công có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành y tế New York và có thể kéo dài nhiều tuần.

Chủ tịch NYSNA Nancy Hagans khẳng định "đình công là lựa chọn cuối cùng", sau khi nỗ lực đàm phán giữa hiệp hội và các bệnh viện tư nhân rơi vào bế tắc. Tổ chức này cho rằng ban quản lý "tham lam" tại các bệnh viện tư nhân giàu có đã đẩy đội ngũ y tá vào tình cảnh không còn cách nào khác.

Hagans nhắc lại những yêu cầu mấu chốt để y tá trở lại làm việc gồm: ban quản lý cam kết sắp xếp số lượng y tá hợp lý và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, tăng mức độ bảo vệ người lao động trước tình trạng bạo lực tại nơi làm việc, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho y tá tuyến đầu và tăng lương.

NYSNA đưa ra các yêu cầu trong bối cảnh tình trạng y tá đối mặt bạo lực tại nơi làm việc ngày càng thường xuyên. Theo một khảo sát năm 2023 của tổ chức Liên đoàn Y tá Quốc gia (NNU), hơn 80% y tá cho biết từng trải qua hoặc chứng kiến bạo lực trong vòng một năm, do bệnh nhân hoặc người nhà gây ra.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ cuộc đình công có thể đe dọa hoạt động chăm sóc thiết yếu cho hàng nghìn bệnh nhân. Bà cũng kêu gọi hai bên sớm đạt thỏa thuận, cho biết đã điều quan chức y tế bang đến các bệnh viện để giám sát chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã xuất hiện cùng người biểu tình, đứng về phía y tá trong ngày đầu cuộc đình công. Ông kêu gọi các bên quay lại bàn đàm phán và thương lượng thiện chí để đạt thỏa thuận "đảm bảo những y tá làm việc tại thành phố có đủ điều kiện để sinh sống ở chính thành phố này".

Tổng chưởng lý New York Letitia James nhấn mạnh các y tá "chỉ đang đòi hỏi những điều cơ bản", nhận định nhân viên y tế đang phải căng mình đến giới hạn.

Trong khi đó, đại diện các bệnh viện bác bỏ nhiều yêu cầu của công đoàn, cho rằng các đòi hỏi mang tính cực đoan và gây rủi ro cho vận hành. Ba hệ thống bệnh viện đang đối đầu với NYSNA đều cam kết cung cấp chăm sóc y tế "an toàn và liên tục" cho bệnh nhân, bất kể cuộc đình công của các y tá kéo dài bao lâu.

Joe Solmonese, phó chủ tịch cấp cao phụ trách truyền thông chiến lược của hệ thống bệnh viện Montefiore, nói nếu đáp ứng yêu sách của NYSNA, tổng chi phí có thể lên đến 3,6 tỷ USD, bao gồm tăng lương gần 40% và một số đề xuất gây tranh cãi như "không sa thải y tá dù họ bị phát hiện làm việc sau khi dùng ma túy hoặc rượu".

New York-Presbyterian chỉ trích NYSNA "khuyến khích y tá bỏ rơi bệnh nhân". Tổ chức này sẵn sàng tiếp tục đàm phán "hợp đồng công bằng và hợp lý" với các y tá trên cơ sở thiện chí đôi bên, đồng thời lưu ý đã đề xuất tăng lương đáng kể, cải thiện phúc lợi do doanh nghiệp chi trả và các biện pháp mới về an toàn nơi làm việc.

Một số bệnh viện nhỏ trong và gần thành phố New York đã đạt thỏa thuận với NYSNA trong những ngày gần đây để tránh hệ lụy. Các tổ chức công đoàn cũng đã trấn an người đi khám và chữa bệnh rằng họ không cần lo ngại "vượt qua hàng rào đình công để vào bệnh viện".

