Gần 15.000 nhà dân ngập trong biển nước

Quảng BìnhMưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhà dân ở vùng trũng huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh ngập 1-2 m.

Sáng 28/10, hàng nghìn nhà dân dọc sông Kiến Giang ở huyện Lệ Thủy bị ngập sâu 1-2 m khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong đêm. Do ảnh hưởng bão Trà Mi, ba ngày qua địa bàn mưa to, nhiều nơi trên 500 mm, như: Trường Thủy 510 mm, hồ An Mã 620 mm.

Nước lũ bao vây làng An Xá, xã Lộc Thủy, sáng 28/10. Ảnh: Vạn An

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết sáng 28/10, nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đã đạt đỉnh vượt báo động ba 0,93 m, gần 15.000 nhà dân ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và TP Đồng Hới đang bị ngập.

Trong đó, huyện Lệ Thủy bị ngập nhiều nhất với 10.630 nhà, huyện Quảng Ninh 4.020 nhà và TP Đồng Hới 370 nhà. Hàng chục thôn, bản tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh bị chia cắt, người và phương tiện không thể đi lại.

Huyện Lệ Thủy đã tổ chức di dời khoảng 500 người dân tại bản Mít Cát, đập Cây Bông, đập Cồn Cùng ở xã Kim Thủy; bản Tân Ly ở xã Lâm Thủy; bản Khe Giữa, hồ Dạ Lam ở xã Thái Thủy. Tại các xã, thị trấn vùng thấp, các hộ dân đã di dời nội bộ từ hộ nhà thấp sang nhà kiên cố, cao tầng.

Nước lũ gây ngập hơn 2 m. Ảnh: Vạn An

Huyện Bố Trạch đã di dời 53 người dân tại thôn Thanh Bình 1,2, 3 xã Hưng Trạch. Huyện Quảng Ninh di dời 50 hộ với 160 khẩu ở các thôn Trường Sơn, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Quán Hàu.

Theo thống kê ban đầu, 374 ha hoa màu người dân ở huyện Lệ Thủy bị hư hại, 100 ha nuôi cá bị cuốn trôi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 28-29/10, hoàn lưu bão cùng không khí lạnh sẽ gây mưa 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang sẽ xuống chậm, vì thế ngập lụt ở Quảng Bình còn duy trì.

