Gần 13.000 căn hộ dự kiến chào bán tại TP HCM quý cuối năm

Thị trường bất động sản TP HCM (gồm cả Bình Dương cũ) được dự báo sôi động quý IV với khoảng 10.000-13.000 căn hộ mở bán, giá phổ biến 40-150 triệu đồng mỗi m2.

Thị trường đang bước vào cuộc đua bán hàng cuối năm với loạt dự án quy mô lớn được giới thiệu, phần lớn tập trung ở khu Đông.

Cụ thể, Masterise Homes vừa ra mắt Masteri Park Place - phân khu cao tầng thuộc khu đô thị The Global City - gồm bốn tòa tháp căn hộ từ một đến bốn phòng ngủ, penthouse, duplex và một tòa tháp văn phòng hạng sang. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên của The Global City có hai mặt giáp nước, hướng sông và hồ cảnh quan, được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho khu Đông TP HCM.

Tại phường Thuận An, Tập đoàn Lê Phong vừa ký kết với loạt đối tác lớn trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, quản lý vận hành và môi giới như SOL E&C, Land Sculptor Studio Việt Nam, CBRE, DKRS và MB Bank, nhằm chuẩn bị cho hoạt động giới thiệu dự án The Emerald Garden View. Dự án này có quy mô gần 2 ha, gồm hai tòa tháp 25 tầng cung cấp hơn 2.000 sản phẩm căn hộ cao cấp, condotel và shophouse, phát triển theo mô hình đô thị phức hợp với hệ thống tiện ích dịch vụ hoàn chỉnh.

Gamuda Land cũng vừa hợp tác với Điền Phúc Thành, cùng phát triển kinh doanh dự án MT Eastmark City, đồng thời mở bán giai đoạn mới của hai dự án Eaton Park và Elysian cùng thuộc khu Đông. Đất Xanh tiếp tục chào bán gần 1.000 căn hộ cao cấp tại The Prive sau thành công từ đợt bán trước đó...

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ước tính của Công ty tư vấn dịch vụ Avison Young Việt Nam, ba tháng cuối năm, TP HCM dự kiến ghi nhận 15-17 dự án triển khai bán hàng, với tổng cộng 12.000-13.000 sản phẩm mở bán mới, trong đó 60% nguồn cung tập trung tại Bình Dương cũ.

Nguồn cung quý này được đánh giá khá đa dạng, với phân khúc trung cấp, bình dân chiếm ưu thế ở các khu vực mới sáp nhập, trong khi dòng sản phẩm cao cấp và hạng sang vẫn tập trung chủ yếu tại vùng lõi TP HCM. Khu Đông tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi phần lớn dự án mở bán nằm tại đây. Ngoài ra, quý này còn có sự góp mặt của thị trường Cần Giờ nhờ hoạt động bán hàng của dự án Vinhomes Green Paradise - dự kiến ra mắt phân khu đầu tiên ngay trong quý IV.

Cùng quan điểm tích cực, DKRA Consulting nhận định quý IV sẽ là thời điểm thị trường lấy lại nhịp tăng trưởng, khi nhiều dự án đã hoàn tất giai đoạn truyền thông và chuẩn bị ra mắt. Đơn vị này dự báo nguồn cung căn hộ dao động 13.000 sản phẩm và gần 1.000 căn nhà liền thổ, tập trung chủ yếu tại khu Đông và khu Nam TP HCM. Trong đó, nhóm căn hộ cao cấp và hạng sang chiếm khoảng 3.000-5.000 sản phẩm, vẫn giữ vai trò chủ đạo ở khu trung tâm, còn các đô thị vùng ven sẽ cung cấp phần lớn lượng hàng mới thuộc nhóm trung cấp và bình dân.

Theo DKRA, xu hướng khan hiếm nguồn cung nội thành khiến giá bán tại TP HCM cũ nhiều khả năng tiếp tục đi lên, đặc biệt khi hầu hết dự án mở bán đều thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, với giá phổ biến trên 100 triệu đồng mỗi m2. Trong khi có cạnh tranh sẽ diễn ra mạnh mẽ tại các thị trường mới sáp nhập khi phần lớn sản phẩm mới dồn về các địa phương này.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Đất Xanh Services, nhận định thị trường quý IV sẽ sôi động hơn nhờ hoạt động mở bán và truyền thông mạnh mẽ, song cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại TP HCM vẫn duy trì ổn định khi dòng vốn đầu tư quay trở lại, đặc biệt với những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ đúng cam kết và hạ tầng kết nối thuận lợi. "Các dự án đáp ứng đủ ba yếu tố này sẽ dễ thu hút người mua, trong khi những dự án yếu hơn buộc phải tăng ưu đãi hoặc minh bạch hơn để cạnh tranh", bà nói.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, đánh giá quý IV là giai đoạn bản lề khi doanh nghiệp tập trung tung ra rổ hàng chất lượng để "chốt sổ" trước khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động này là áp lực cạnh tranh, khi nhiều dự án mở bán cùng lúc. Sự khác biệt về vị trí, pháp lý, chất lượng dịch vụ, giá bán sẽ quyết định khả năng tiêu thụ.

Ông Kiệt cho rằng nguồn cung cao cấp vẫn chiếm ưu thế trong khi sản phẩm vừa túi tiền tiếp tục khan hiếm, điều này đồng nghĩa giá nhà tại nội thành TP HCM vẫn sẽ tăng cao trong khi khu vệ tinh, tốc độ tăng giá chậm lại.

Avison Young dự báo từ nay đến năm 2026, TP HCM sẽ có gần 47.000 căn hộ mở bán mới ở nhiều phân khúc, cho thấy thị trường nhà ở đang dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng. Dù nguồn cung tăng, giá bán tại khu trung tâm được cho là khó hạ nhiệt do quỹ đất hạn chế và chi phí đầu vào cao, trong khi vùng ven được kỳ vọng hút mạnh dòng vốn nhờ quỹ đất lớn, giá mềm và hạ tầng hoàn thiện.

Song song đó, thị trường ghi nhận sự phát triển của các kênh bán hàng hiện đại như livestream, đấu giá trực tuyến hay đặt chỗ online, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tập trung vào chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin và đảm bảo tiến độ thi công thay vì phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi ngắn hạn.

Phương Uyên