Gần 120 phụ nữ Hàn khởi kiện vì từng bị ép 'mua vui' cho lính Mỹ

117 phụ nữ Hàn Quốc đệ đơn kiện, cáo buộc bị ép làm gái mại dâm trong nhà thổ dành cho lính Mỹ đồn trú vào thập niên 1950-1980.

Nhóm nạn nhân đệ đơn kiện từ tuần trước, lần đầu chính thức cáo buộc và yêu cầu quân đội Mỹ xin lỗi, các luật sư của họ nói với AFP ngày 9/9.

Các sử gia và nhà hoạt động nói rằng trong thập niên 1950-1980, hàng chục nghìn phụ nữ Hàn Quốc đã phải làm việc tại các nhà thổ do nhà nước quản lý, phục vụ binh sĩ Mỹ đồn trú. Nền kinh tế xoay quanh các nhà thổ như vậy, gồm nhà hàng, tiệm cắt tóc, quán bar, được cho là chiếm khoảng 25% GDP Hàn Quốc những năm 1960-1970.

Năm 2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết chính phủ đã "thành lập, quản lý, vận hành" các nhà thổ như vậy cho quân đội Mỹ một cách bất hợp pháp, yêu cầu chính phủ bồi thường cho khoảng 120 nguyên đơn.

Một tòa "nhà khỉ", phòng khám dành cho gái mại dâm phục vụ lính Mỹ nhiều thập kỷ trước. Ảnh: AFP

Vụ kiện mới của 117 phụ nữ Hàn Quốc nêu tên chính phủ nước này là bị đơn. Theo luật hiện hành, Seoul phải bồi thường cho các nạn nhân của hành vi bất hợp pháp do lính Mỹ thực hiện khi đang làm nhiệm vụ, và sau đó yêu cầu Washington bồi thường.

Các nạn nhân yêu cầu mức bồi thường là 10 triệu won (7.200 USD) mỗi người. "Vụ kiện nhằm buộc chính phủ Hàn Quốc và giới chức quân sự Mỹ cùng chịu trách nhiệm về các hành vi bất hợp pháp liên quan", luật sư Ha Ju-hee nói.

"Tôi vẫn chưa thể quên cảnh bị lính Mỹ đánh, tát vì cúi đầu khi rót đồ uống, vì không cười, hoặc chẳng vì lý do gì cả", một nguyên đơn giấu tên, hiện ngoài 60 tuổi, nói. Bà nói mình bị lừa năm 17 tuổi, nghĩ rằng sẽ làm nhân viên pha chế nhưng bị ép làm gái mại dâm và không được rời đi vì "mắc nợ".

"Mỗi đêm, chúng tôi bị lôi đến nơi lính Mỹ đồn trú và bị lạm dụng. Tuần nào cũng bị buộc xét nghiệm bệnh hoa liễu. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường dù nhỏ nhất là bị nhốt, tiêm penicillin liều cao, đến nỗi chân tê bại", bà nhớ lại.

Mỹ triển khai hàng chục nghìn binh sĩ luân phiên đồn trú tại Hàn Quốc để đảm bảo an ninh. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo đã nhận được thông tin về vụ kiện, song từ chối bình luận "trong lúc quy trình pháp lý diễn ra".

Đức Trung (Theo AFP, Reuters, Korea Times)