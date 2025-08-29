Gần 120.000 tỷ đồng đầu tư vào Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ đối với 69 dự án với tổng vốn 119.700 tỷ đồng.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai năm 2025 - hội nghị đầu tiên sau 2 tháng sáp nhập tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao biên bản ghi nhớ cho đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo đó, lãnh đạo tỉnh trao biên bản ghi nhớ đầu tư dự án điện năng lượng tái tạo (3.200 tỷ đồng) và dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (3.000 tỷ đồng) và dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai (475 tỷ đồng) cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo (4.500 tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai...

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng là: cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

Địa phương đang tập trung vào 3 khâu đột phá là nâng cao năng lực quản lý; xây dựng một chính quyền kiến tạo, tinh gọn và hiệu quả để cải thiện năng lực cạnh tranh; tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistics, công nghiệp và hạ tầng số. Ưu tiên các dự án kết nối khu vực cao nguyên với đồng bằng và ven biển.

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh. Đặc biệt chú trọng vào trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn kết hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Biến du lịch thành ngành kinh tế chủ lực, khai thác lợi thế từ cảnh quan tự nhiên (biển, rừng núi) và di sản văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên – Chămpa; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung để nâng cao giá trị sản phẩm.

Trương Quốc