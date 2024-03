Gần 12.000 cơ sở mầm non giáo dục kiến thức an toàn giao thông

Hơn 9,6 triệu trẻ tại gần 12.000 cơ sở mầm non cả nước được giáo dục các kiến thức về an toàn giao thông qua chương trình "Tôi yêu Việt Nam".

Ngày 22/3, tại Nha Trang, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học mầm non giai đoạn 2020-2024 dành cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại diện các giáo viên lên tặng hoa Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam. Ảnh: HVN

Theo đại diện HVN, hội nghị ghi nhận nỗ lực của các bên trong công tác triển khai chương trình và hoàn thành mở rộng tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng thêm 58 tỉnh, thành so với năm học đầu tiên triển khai 2020-2021.

Đại diện cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non tại 63 tỉnh/thành phố tham dự Hội nghị. Ảnh: HVN

Song song, chương trình nhận được sự đánh giá tích cực và ủng hộ của các thầy, cô giáo với nguồn tài liệu phong phú, được đầu tư bài bản, thu hút các em nhỏ tìm tòi và tiếp thu nội dung dễ dàng, như các tập phim hoạt hình và truyện tranh "Vui giao thông", mô hình giao thông, bộ nhập vai giao thông...

Kết thúc giai đoạn này, có hơn 9,6 triệu các em nhỏ tại gần 12 nghìn cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước được giáo dục các kiến thức về an toàn giao thông, giúp các em hình thành ý thức và tư duy tham gia giao thông an toàn.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao bằng khen cho tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc. Ảnh: HVN

Đặc biệt, nhằm vinh danh tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc triển khai chương trình tại địa phương trong giai đoạn 2020-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá và trao bằng khen tới 46 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc trong công tác triển khai chương trình trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đã cùng thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học an toàn giao thông. Chương trình cũng góp phần giúp các em từng bước ghi nhớ và hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cũng như tự bảo vệ mình trước nguy cơ khi tham gia giao thông.

"HVN hy vọng thông qua việc tích cực triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non, trẻ sẽ thiết lập được thế giới quan về an toàn giao thông, từ đó từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh", đại diện HVN chia sẻ.

Thế Đan