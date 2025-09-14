Gần 112.500 học sinh phổ thông được học các môn bằng tiếng Anh

Cả nước có gần 112.500 học sinh được học các môn khác bằng tiếng Anh mỗi năm, trong giai đoạn 2017-2025.

Số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại báo cáo tổng kết Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Năm học 2024-2025, cả nước có 44/63 tỉnh, thành cũ thí điểm dạy môn học khác bằng ngoại ngữ hoặc dạy tích hợp ngoại ngữ. Tính riêng Tiếng Anh, con số này lần lượt khoảng 112.500 và 77.300 em. Bộ đánh giá đây là một trong những thành tựu của việc dạy ngoại ngữ ở bậc phổ thông sau 8 năm triển khai đề án.

Bộ đang xây dựng đề án từ năm 2026 đến 2035, nhấn mạnh cần đưa năng lực sử dụng ngoại ngữ thành lợi thế cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trong thế kỷ 21.

Thời gian tới, Bộ sẽ chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên trong nước và nước ngoài, bồi dưỡng kỹ năng dạy chương trình phổ thông Việt Nam bằng ngoại ngữ. Các trường học được yêu cầu tích hợp dạy ngoại ngữ vào các môn khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong quá trình này.

Học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM, học môn Khoa học bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Ảnh: EMG

Cả nước hiện có khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên, từ mầm non đến hết đại học (gồm cả giáo dục nghề nghiệp).

Tháng 8 năm ngoái, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Như vậy, tiếng Anh không chỉ là một môn học để thi, mà được dùng để dạy các môn khác và ứng dụng trong làm việc, giao tiếp hàng ngày.

Hiện, chưa địa phương nào dạy tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trên quy mô toàn tỉnh. Một số như Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh... có đề án thử nghiệm dạy Toán, Khoa học bằng ngôn ngữ này.

Đầu tháng 3 năm nay, trong dự thảo đề án quốc gia đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Bộ Giáo duc và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2035, tất cả trường mầm non đủ điều kiện triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Với cấp phổ thông, học sinh được học chương trình này theo cấp độ 1, 2, 3.

Thanh Hằng