Gần 11.000 runner tham gia giải chạy tại Hà Nội

Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2023 do Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức, thu hút gần 11.000 runner, diễn ra ngày 8/10.

VPIM 2023 là sự kiện thể thao quốc tế thường niên của Hà Nội, đồng thời là hoạt động thể thao nhằm kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sở hữu bản quyền và tổ chức. Vận hành giải là VnExpress Marathon - đơn vị sở hữu chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam với kinh nghiệm tổ chức đường chạy chuyên nghiệp cùng công nghệ hàng đầu. Sự kiện cũng nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, thu hút du khách.

VPIM 2023 gồm 4 cự li thi đấu: 42 km, 21 km, 10 km, 5 km đều xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với đường chạy được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS). Các vận động viên có thể lấy kết quả của VPIM 2023 để đăng ký những giải chạy lớn thuộc hệ thống Six Majors.

Với slogan "Hanoi Vibes", VPIM 2023 sở hữu những đường chạy mang đậm tinh thần Hà Nội. Xuất phát từ Hồ Hoàn Kiếm, đường chạy đưa các runner qua phố cổ, những hàng cây, bên mặt hồ lộng gió, vượt qua những cây cầu biểu tượng của Hà Nội. Cung đường điểm danh hơn 30 danh thắng nổi tiếng của Thủ đô cùng những con phố đặc trưng.

Đặc biệt, cung đường 42 km ôm trọn ba chiếc cầu Nhật Tân - cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, Đông Trù - cây cầu vòm ống thép nhồi bê tông đầu tiên ở Việt Nam và cầu Long Biên - cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, chứng nhân lịch sử của Hà Nội.

Theo chuyên gia Kim Vivian (Hiệp hội Marathon Quốc tế AIMS), người có nhiều năm gắn bó với các giải chạy tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam, đường đua VPIM ở cự ly 42 km khá thú vị và mới mẻ, từ concept đường chạy đến những danh thắng, cảnh đẹp được điểm danh và cả độ thử thách đối với các runner.

Bên cạnh cung đường, một trong những yếu tố khẳng định quy mô, đẳng cấp của VPIM 2023 là hệ thống giải thưởng gồm 115 giải có tổng trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng. Trong đó giải thưởng tiền mặt lên tới gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, runner còn nhận được nhiều quà tặng nằm trong bộ racekit có giá trị tới gần 20 triệu, gồm 14 vật phẩm đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Anta, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, TH True Juice, Salonship, LynkiD... cùng nhiều quyền lợi khác về chăm sóc y tế (Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc), phục hồi sức khỏe (California Fitness & Yoga,) bảo hiểm (OPES) và di chuyển (Be Group). Bên cạnh đó, với 1.200 tình nguyện viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và hàng chục trạm tiếp nước trên cung đường chạy sẽ hỗ trợ tốt nhất cho từng vận động viên tham gia VPIM 2023.

Nằm trong khuôn khổ VPIM 2023, đường đua Mastercard Kids Run lần đầu tiên được VPBank và Mastercard phối hợp tổ chức diễn ra vào sáng ngày 7/10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng thu hút 500 vận động viên nhí ở lứa tuổi 5-10 tuổi tham gia.

Đường đua của Mastercard Kids Run có cự ly 600m với 3 thử thách là chạy vượt bể bóng, băng qua lốp xe và vượt chướng ngại vật, đem đến cho các vận động viên nhí cơ hội được trải nghiệm không khí thể thao sôi động, từ đó nuôi dưỡng tình yêu đối với môn thể thao chạy bộ.

Sau khi kết thúc giải chạy VPIM 2023, ban tổ chức cho biết sẽ mở cổng đăng ký bán bib cho mùa giải 2024 với nhiều ưu đãi. Ngoài ra, VPBank và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) - đơn vị vận hành chuỗi giải chạy VnExpress Marathon cũng đã công bố thỏa thuận chiến lược về việc đồng hành của VPBank với giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight trong 5 năm (giai đoạn 2024 - 2028).

Trước đó, vào tối ngày 6/10, lễ khai mạc giải chạy đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Nhung, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý đối tác và Quan hệ đối ngoại VPBank cho biết, với cam kết lấy vận động viên là trung tâm, ban tổ chức VPIM mong muốn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho runner trước, trong và sau đường chạy. Đồng thời VPIM còn muốn lan tỏa sự thịnh vượng từ mỗi bước chạy tới cộng đồng.

"Nhiều năm qua, VPBank đã cố gắng hiện thực hóa sứ mệnh 'Vì một Việt Nam Thịnh Vượng' bằng những hành động cụ thể, trong đó, c ó việc tổ chức những giải chạy lớn dành cho cộng đồng", bà Nhung nói.

Là giải chạy phi lợi nhuận, tất cả doanh thu của VPIM 2023 được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Đặc biệt, mỗi vận động viên đăng ký tham gia đã đóng góp 30.000 đồng vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương (do VPBank phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam thực hiện) và chương trình giảm tỷ lệ tử vọng của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á do Newborns - tổ chức phi chính phủ đến từ Anh Quốc triển khai. Trong lễ khai mạc giải chạy, ban tổ chức VPIM đã trao tặng số tiền đóng góp tương đương 300 triệu đồng cho hai tổ chức.

