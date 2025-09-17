Gần 100 thùng da heo bốc mùi tại cơ sở làm lạp xưởng

Gia LaiGần 100 thùng nhựa loại 200 lít chứa da và mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại một cơ sở sản xuất lạp xưởng.

Ngày 17/9, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi. Ảnh: Ngọc Oanh

Cơ sở có hệ thống máy móc, kho lạnh phục vụ sản xuất, đóng gói lạp xưởng. Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 thùng nhựa chứa da heo, mỡ heo đang bốc mùi. Trong kho phụ gia, nhiều sản phẩm đã quá hạn sử dụng.

Số da heo làm - nguyên liệu làm lạp xưởng. Ảnh: Ngọc Oanh

Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất và tính hợp pháp của số phụ gia. Toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm đang được kiểm đếm, phân loại để xử lý theo quy định

Trần Hóa