Gần 100 cảnh sát giải cứu sà lan kẹt cầu sắt

Đồng NaiGần 100 cảnh sát được huy động giải cứu sà lan 500 tấn kẹt cầu sắt Rạch Cát bắc qua nhánh sông Đồng Nai, cách cầu Ghềnh khoảng 500 m, tối 5/12.

Lực lượng cứu hộ giải cứu sà lan khi đoàn tàu khách đi qua với vận tốc 5 km/h. Ảnh: Phước Tuấn

Khoảng 18h, sà lan dài 35 m, trọng tải 500 tấn, không chở hàng chạy trên sông Cái, hướng từ TP HCM về Đồng Nai. Khi đến cầu đường sắt Rạch Cát để ra sông Đồng Nai, sà lan bị kẹt cứng ở dầm cầu thứ nhất.

Trước nguy cơ cầu bị đội gãy khi thủy triều đang lên, cảnh sát cứu hộ đã huy động gần 100 chiến sĩ bơm nước, dùng nệm chống va đập thành cầu... để làm sà lan chìm xuống. Các tàu hỏa được cho phép chạy qua nhưng chỉ 5 km/h.

Đến 20h30, việc giải cứu đã hoàn tất. Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, để đưa sà lan ra ngoài, lực lượng cứu hộ dùng nhiều máy bơm nước từ sông vào khoang hàng. Khoảng 30 phút, với ước tính hàng trăm m3 nước, sà lan đã chìm xuống và được đưa trở lại phía hạ lưu.

Thanh tra giao thông tiếp cận cabin sà lan. Ảnh: Phước Tuấn

Theo đại tá Nhân, nguyên nhân sự cố do sà lan đi qua cầu trong lúc thủy triều lên nhanh dẫn đến mắc kẹt. "Bước đầu xác định sà lan đã đi sai luồng, vi phạm luật giao thông đường thủy, cơ quan chức năng sẽ làm việc với tài công để xác minh lỗi vi phạm, xử lý", đại tá Nhân nói.

Phó giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, hiện chưa xác định cầu đường sắt có bị hư hỏng hay không. Công an sẽ phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty đường sắt Việt Nam kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Nhân viên đường sắt phối hợp xử lý sự cố sà lan mắc kẹt cầu Rạch Cát tối 5/12. Ảnh: Phước Tuấn

Cầu Rạch Cát bắc qua sông Cái, một nhánh sông Đồng Nai chảy vòng quanh Cù lao Phố, nối phường Hiệp Hòa và Quyết Thắng, TP Biên Hòa, được Pháp xây dựng năm 1901. Cùng với cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát hoàn thành 1904. Cầu này chỉ cho phép tàu hỏa và xe máy chạy qua.

Tháng 3/2016, sà lan chở 800 tấn cát do hai tài công người miền Tây chưa có bằng lái chạy, khi qua vùng nước xoáy đã đâm sập cầu Ghềnh. Tai nạn khiến hai nhịp cầu đổ xuống sông, nhiều người đi xe máy trên cầu bị kéo tuột xuống mé nước nhưng may mắn thoát nạn.

Hơn ba tháng sau sự cố, cầu Ghềnh mới được xây dựng ngay vị trí cũ, giúp thông lại tuyến đường sắt Bắc - Nam. Cầu mới gồm 3 nhịp 75 m, cao 13 m, được thiết kế dạng vòm, có hành lang rộng 2,4 m dành cho người đi bộ, xe máy.

Vị trí sà lan kẹt ở gầm cầu sắt Rạch Cát. Ảnh: Google maps.

Phước Tuấn