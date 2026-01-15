Gần 100 cảnh sát đột kích 12 điểm sản xuất gas giả

Tây NinhGần 100 cảnh sát đột kích 12 địa điểm sản xuất gas giả tại Tây Ninh, TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau tạm giữ nhiều người, cùng hơn 6.000 vỏ bình các loại.

Tối 15/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất gas giả các thương hiệu lớn như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Vimexco Gas.

Cảnh sát đã tạm giữ 16 người liên quan trong đó có 3 người giữ vai trò cầm đầu.

Hàng nghìn bình gas giả được tạm giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trưa hôm qua, cảnh sát đột kích 12 địa điểm tập kết, thu hơn 6.200 vỏ bình cùng hơn 4.500 bình gas các loại, gần 23.000 màng co, trên 27.000 tem, nút nhựa cùng 10 bộ máy bơm, nén, khò, 20 xe tải, bồn chứa...

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nam An - Quốc Thắng