Gần 100.000 người chết do nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm gần 500 người chết do nCoV trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên gần 100.000 trong hơn 1,7 triệu ca nhiễm.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện ghi nhận 1.705.668 người nhiễm và 99.782 người chết do nCoV, tăng lần lượt 19.232 và 482 trường hợp trong 24 giờ qua. Số ca nhiễm mới hàng ngày tăng, nhưng số ca tử vong đã giảm so với một ngày trước đó.

New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19, tăng 79 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số người chết lên 29.310 trong 372.473 ca nhiễm. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết chính quyền bang sẽ đưa ra các khoản trợ cấp tử vong cho nhân viên tuyến đầu chống dịch.

Cuomo cho biết tất cả các trung tâm huấn luyện thể thao tại bang này có thể bắt đầu hoạt động trở lại, song các sân vận động hay nhà thi đấu vẫn không được mở cửa.

Nhân viên y tế Mỹ vận chuyển bệnh nhân tại Trung tâm y tế Maimonides, New York, hôm 17/5. Ảnh:AFP.

Tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau. Tổng thống Donald Trump cũng ban hành lệnh cho phép tụ tập tối đa 10 người ở bất kỳ bang nào, miễn họ duy trì hướng dẫn cách biệt cộng đồng.

Người Mỹ hôm 23/5 đổ ra các bãi biển và địa điểm vui chơi ngoài trời trong Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong, kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên kể từ khi lệnh phong toả được áp đặt. Đây là ngày lễ liên bang diễn ra vào thứ hai cuối cùng của tháng 5.

Tờ New York Times của Mỹ hôm 24/5 dành trang nhất và 3 trang trong để đăng tên của khoảng 1.000 nạn nhân chết vì Covid-19 và mô tả đó là thiệt hại "không kể xiết". Một nghiên cứu của Đại học Columbia hôm 22/5 cho hay khoảng 35.700 người đáng lẽ được cứu sống nếu Mỹ áp cách biệt cộng đồng sớm hơn một tuần.

Ngọc Ánh (Theo CNN)