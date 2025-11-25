Gần 10 năm mới nhận ra bộ mặt thật của chồng

Tôi có lỗi với hai con khi đã không dũng cảm ra khỏi hôn nhân độc hại này, để con chứng kiến bố mẹ cãi nhau hàng ngày.

Tôi và anh kết hôn hơn 10 năm. Anh là người Bắc, tôi là người miền Trung. Ban đầu anh về sống với nhà tôi, nói là thế nhưng thật ra căn nhà đó chỉ có hai chị em tôi. Sau này, khi tôi sinh đứa con đầu tiên, mẹ mới ở quê vào chăm cháu cho đến khi bé đi học mẹ lại về quê. Thường thì người ta nói cảnh ở rể sẽ không hay, nhưng mẹ và em tôi đều rất nhún nhường, dĩ hòa vi quý, mẹ rất sợ mang tiếng xấu. Vậy nhưng mỗi khi có những việc không vừa lòng, chồng lại nói tôi. Trước đây tôi đứng giữa anh và gia đình nên rất khổ tâm. Đó chỉ là những vụn vặt của cuộc sống hàng ngày thôi nhưng anh thể hiện thái độ coi thường, thiếu tôn trọng mẹ. Mẹ vì thương con cháu nên bỏ qua, lúc nào cũng khuyên tôi nhịn để con cái có gia đình đầy đủ.

Từ ngày lấy nhau cho tới khi có bé đầu, tôi chưa bao giờ hỏi lương của chồng, toàn phải tự lo chi phí trong nhà bằng lương của mình. Giờ nghĩ lại, do tôi quá non nớt trong quản lý tài chính nên chồng mới thế. Khi tôi gần sinh con đầu lòng, chúng tôi mua đất, vay mượn thêm, sau đó mọi chi phí trong nhà tôi lo, còn anh nói để tiền lương trả nợ. Lúc đó tôi không nghĩ gì, vì thấy bình thường. Trong vòng hai năm, chúng tôi trả hết nợ.

Anh tiếp tục giữ tiền riêng, thậm chí trong 8 năm đầu lấy nhau chưa bao giờ anh chuyển cho tôi một đồng lương, chỉ thỉnh thoảng mua sắm đồ đạc trong nhà và đóng học phí cho con. Tôi hỏi đến lương thì anh nói giữ để đầu tư này nọ, khi cần thì không phải hỏi vợ. Tôi nói vài lần không được, chỉ cãi nhau, cứ nhắc đến chuyện đó là cãi nhau to. Tôi không muốn ồn ào, ảnh hưởng con cái nên không nói nữa. Thời điểm đó lương tôi đủ lo cho con và chi phí trong nhà nên không quá nặng nề việc đó. Sau này khi cãi nhau nhắc lại những chuyện này, anh nói tôi sao lúc đó không nói mà giờ nói lại chuyện cũ.

Cách đây gần 3 năm, vì một số lý do gia đình và con cái, tôi chuyển công việc về làm tự do tại nhà. Ban đầu thu nhập của tôi chưa ổn định, anh hàng tháng chuyển 2/3 lương để tôi lo cho hai con. Vậy mà những lúc "cơm không lành canh không ngọt", vợ chồng cãi nhau, tôi buồn bực không nấu cơm một hai ngày thì đến kỳ lương là anh không chuyển tiền cho tôi nữa. Hoặc cãi nhau lúc đưa lương xong, anh nhắn tin đòi tôi chuyển lại, lấy cớ là tôi không nấu cơm nên phải lấy lại tiền để chi tiêu ( trong khi anh luôn giữ lại 1/3 lương tiêu xài rồi).

Anh chưa bao giờ bênh vực hay đứng về phía tôi. Có những lần vì bàn bạc chuyện đi ăn đám cưới em họ anh, tôi nói anh đi một ngày thôi rồi về vì con còn nhỏ, hai đứa ở nhà chỉ có bà ngoại trông, tôi phải làm ngoài giờ, bà có tuổi rồi chăm hai cháu không yên tâm. Vậy mà anh ném thẳng nhẫn cưới vào người tôi. Những việc này tôi giữ kín không cho mẹ biết, sợ làm mẹ đau lòng. Rất nhiều chuyện nữa mà giờ kể lại tôi chỉ thấy đau lòng, cảm thấy bản thân ngu ngốc khi không chấm dứt với anh trong những năm trước đây.

Hồi tôi mang thai bé thứ hai, không nhớ vì chuyện gì cãi nhau mà anh chửi tôi bằng lời lẽ thậm tệ. Tôi không giữ được bình tĩnh, lao vào đánh, anh tát lại tôi. Đó là lần đầu tiên chồng đánh tôi. Rồi đến lần thứ hai, thứ ba, đang cãi nhau anh lao vào bóp cổ tôi hai lần. Tôi nhớ như in 3 lần bị đánh trong cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Lúc bị đánh, tôi đã ôm ba lô ra khỏi nhà trong đêm khuya, vật vờ ngoài đường vô định, rồi nghĩ đến hai con đang ngủ trong nhà, tôi không đành lòng, lại quay về. Từ đó tâm tôi đã chết, sống với chồng như cái xác không hồn, sẵn sàng đáp trả để trả lại cho anh những gì đã gây ra cho tôi.

Cuộc đời tôi chỉ thấy có lỗi với hai đứa con khi đã không dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại này, để con chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau hàng ngày, hàng tuần. Tôi càng muốn bù đắp cho con thì chồng càng gây sự, cãi nhau nhiều hơn. Cho đến hôm nay, sau quá nhiều chuyện xảy ra, tôi nhận ra bản chất thật sự của chồng. Tôi đưa đơn ly hôn và chờ ngày ra tòa. Cuối cùng cũng đến ngày tôi tự giải thoát cho mình và con khỏi cuộc sống địa ngục. Cuộc đời của tôi chỉ thấy có lỗi và thương con, không cho con một gia đình hạnh phúc, còn tâm hồn tôi đã chết trong cuộc hôn nhân này từ năm thứ tư rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi, mong nhận được sự đồng cảm.

Hồng Ngân