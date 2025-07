Gần 10.000 người tham gia chương trình thu pin cũ của OCB

Chiến dịch OCB Pin Hunter hút gần 10.000 người tham gia, thu về gần 5.000 kg pin cũ, đã qua sử dụng sau ba tháng triển khai, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường.

Chương trình có thông điệp "Pin cũ hóa xanh, trái đất thêm lành" do OCB tổ chức từ 3/3 đến 2/6, với sự tham gia của nhân viên và khách hàng toàn quốc. Tất cả pin sau khi thu gom được bàn giao cho đơn vị chuyên trách và có thẩm quyền để xử lý đúng quy trình, hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Cụ thể, tại nhà máy xử lý, pin sẽ trải qua quá trình phân loại và tiền xử lý trước khi được tiêu hủy trong hệ thống công nghệ hiện đại với nhiệt độ 650-1.232 độ C. Quy trình này bảo đảm phá hủy các hợp chất nguy hại. Đặc biệt, tro xỉ sau xử lý không bị thải bỏ mà được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, không gây ô nhiễm môi trường.

Cả quy trình được giám sát thông qua hệ thống quan trắc tự động, với dữ liệu truyền trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, bảo đảm mọi chỉ số an toàn theo quy chuẩn Việt Nam.

Nhân viên nhà băng chuẩn bị quà tặng cho khách hàng tham gia chương trình. Ảnh: OCB

Các trạm thu gom pin được lắp đặt đồng bộ tại tất cả chi nhánh OCB trên toàn quốc, trở thành điểm giao dịch xanh và trạm thu gom pin cũ dành cho tất cả mọi người. Chiến dịch cũng được lan tỏa đến từng điểm trường, bệnh viện và quán cà phê... nhằm lan tỏa hành trình "sống xanh" đến đông đảo người dân qua từng điểm chạm.

Song song hoạt động thu gom pin cũ, OCB cũng trao hơn 8.305 phần quà xanh đến khách hàng tại các "điểm giao dịch xanh" khắp cả nước. Cụ thêm với tối thiểu 15 viên pin cũ (loại AA, AAA, C, D) khách hàng đổi được những phần quà "xanh" gồm: túi canvas, ống hút tre tiện lợi, sổ tay giấy tái chế, tài khoản số đẹp độc quyền từ OCB.

Theo thông tin thống kê từ OCB, trên mạng xã hội, chiến dịch OCB Pin Hunter cũng tạo ra hiệu ứng với hơn 11 triệu lượt tiếp cận, 5 triệu lượt xem và hơn 80.000 lượt tương tác. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng với những thông điệp sống xanh.

OCB lan tỏa thông điệp xanh qua chiến dịch Pin Hunter. Ảnh: OCB

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB cho biết, đây là chiến dịch ý nghĩa có sức lan tỏa rộng. Chiến dịch khẳng định cam kết của ngân hàng trong hành trình lan tỏa hình ảnh "ngân hàng xanh" gắn kết, trách nhiệm với môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Hoạt động không dừng lại ở việc thu gom rác thải độc hại, mà là hành trình truyền cảm hứng, kết nối cá nhân với trách nhiệm bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng hành động vì hệ sinh thái bền vững.

"Chúng tôi mong muốn chiến dịch tạo ra những thay đổi tích cực từ điều nhỏ bé nhất, mỗi viên pin cũ được xử lý đúng cách hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để chúng ta có môi trường sống an toàn cho mai sau. Đây là chương trình mà chúng tôi rất tâm huyết, mong muốn triển khai lâu dài", ông Hải nói.

Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, triển khai đến nhiều đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống, đồng thời tiếp tục phối hợp với các công ty, khu vực dân cư nơi có đông đảo người dân sinh sống và làm việc - nhằm mở rộng phạm vi thu pin và lan tỏa rộng hơn thông điệp sống xanh đến cộng đồng. Năm nay OCB sẽ mở rộng phát triển sản phẩm số, tăng quy mô tín dụng xanh. Ngân hàng cũng đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng và xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc... theo định hướng đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050.

Hoàng Đan