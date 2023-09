Gần 10.000 cây phủ xanh 86 trường học

Trong 8 năm qua, gần 10.000 cây xanh được trồng mới tại 86 trường học trên cả nước thông qua chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”.

Ban tổ chức chương trình cho biết, 570 cây xanh các loại sẽ được trồng mới trong năm nay tại 9 trường tiểu học, trung học cơ sở ở tỉnh Vĩnh Phúc, Gia Lai và Bến Tre.

Lễ phát động do Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý, nhà cung cấp phối hợp với Trung tâm Truyền thông thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại trường tiểu học An Khánh (xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), sáng ngày 5/9. Trong sự kiện, đại diện ban tổ chức cho biết sau 8 năm triển khai, chương trình đã đóng góp gần 10.000 cây xanh cho 86 trường học tại 39 tỉnh thành, nhận được sự đánh giá cao từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức trồng cây tại trường tiểu học An Khánh, sáng 5/9.

Tại sự kiện, đại diện hãng xe Nhật Bản cũng bàn giao sân chơi diện tích khoảng 250 m2 cho các học sinh trường tiểu học An Khánh. Sân chơi được thiết kế và tái chế lốp ôtô đã qua sử dụng thành các đồ chơi như xích đu, cầu trượt, cầu thăng bằng với nhiều màu sắc, hình khối đa dạng.

Hoạt động này nằm trong chương trình "Hành trình thứ hai của lốp", mục tiêu xây dựng không gian vui chơi cho các học sinh bằng các vật dụng tái chế, giúp lan tỏa tinh thần và ý thức bảo vệ môi trường.

Học sinh tiểu học An Khánh tại sân chơi từ lốp ôtô tái chế.

Ngoài hai chương trình trên, những năm gần đây Toyota triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác như: Chương trình "1 tỷ cây xanh vì Việt Nam xanh", Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2021, SEA Games Xanh, Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hướng đến chuyển đổi xanh 2023...

Từ năm 2015, hãng xe Nhật Bản đã đặt ra 6 thách thức, mục tiêu bảo vệ môi trường đến năm 2050 gồm: giảm phát thải CO2 của xe; không phát thải CO2 suốt vòng đời sản phẩm; giảm phát thải CO2, tiết kiệm năng lượng tại nhà máy; giảm và sử dụng hiệu quả nguồn nước; phát triển công nghệ, hệ thống tái chế; xây dựng xã hội hài hòa với thiên nhiên.

Hiện thực mục tiêu trên, Toyota phát triển Định hướng tiếp cận đa chiều, giảm phát thải thông qua nhiều giải pháp, phù hợp hạ tầng, hiện trạng ngành công nghiệp và nhu cầu của người dùng tại các khu vực khác nhau. Trong đó, hãng xác định xe hybrid và nhiên liệu sinh học là giải pháp giảm CO2 ngay lập tức, hướng đến mục tiêu trung hoà carbon toàn cầu, đồng hành cùng Chính phủ đưa phát thải ròng về 0.

Từ 1997 đến nay, Toyota bán ra hơn 22 triệu xe điện hoá trên toàn cầu, giúp giảm 165 triệu tấn CO2. Hãng hiện sở hữu hơn 60 dòng xe điện hoá, doanh số bán trên 2 triệu chiếc mỗi năm. Tại Việt Nam, Toyota tiên phong giới thiệu dòng hybrid (xăng lai điện) trong phân khúc phổ thông với ba mẫu Corolla Cross, Camry và Corolla Altis, doanh số tích luỹ 7.162 chiếc hybrid, tính đến hết tháng 8/2023.

Trong tháng này, hãng Nhật sẽ tiếp tục ra mắt dòng Yaris Cross phiên bản hybrid, nâng dải sản phẩm xe điện hoá lên 4 mẫu.

Ba dòng xe hybrid thân thiện với môi trường của Toyota Việt Nam.

"Song song việc phát triển kinh tế, chúng tôi luôn tìm các giải pháp phù hợp, lâu dài để ứng phó với biến đổi khí hậu, hài hòa lợi ích của con người và thiên nhiên", đại diện Toyota Việt Nam cho biết.

Tại Việt Nam, Toyota là một trong những hãng xe tiên phong các hoạt động xã hội như: an toàn giao thông, giáo dục đào tạo và phát triển nhân lực, bảo vệ môi trường và văn hoá xã hội. Trong đó, bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Tuấn Vũ

Ảnh: Toyota Việt Nam