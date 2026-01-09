Gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công sẽ rót vào nền kinh tế năm nay

Tổng vốn đầu tư công được Thủ tướng giao năm nay gần 995.400 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2025.

Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công ngày 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng tổng cầu và là công cụ để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng mức vốn công theo kế hoạch Thủ tướng giao năm nay là 995.400 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2025. Số này gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách Trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tính đến ngày 7/1, các bộ ngành, địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư với số vốn 851.822 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải bắt tay ngay vào giải ngân, nhanh chóng đưa nguồn lực này vào nền kinh tế.

"Yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công góp phần tăng trưởng hai chữ số năm 2026", Thủ tướng nói, thêm rằng giải ngân đầu tư công là một tiêu chí để đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị, ngày 9/1. Ảnh: VGP

Thực tế, đầu tư là một động lực tăng trưởng quan trọng, trong đó đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt dòng vốn tư nhân và FDI, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Nguồn tiền này giúp nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hỗ trợ tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo tính toán, giai đoạn 2021-2025, vốn đầu tư công giải ngân tăng 1%, GDP có thể thêm 0,058 điểm phần trăm.

Tại hội nghị tổng kết ngành tài chính tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói các bộ ngành, địa phương cần giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn". Nhà điều hành dự kiến tập trung nguồn lực cho một số dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, dự án điện hạt nhân và các dự án hạ tầng để khai thác hiệu quả không gian ngầm, biển, vũ trụ...

Tính đến cuối tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 755.000 tỷ đồng, bằng 83,7% kế hoạch vốn giao. Mức này cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206.600 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Theo thời hạn giải ngân vốn công (31/1), còn khoảng 20 ngày để các bộ, ngành đưa 16,3% vốn còn lại của năm 2025, tương đương 146.934 tỷ đồng, vào nền kinh tế.

Phương Dung