Gần 1.900 F0 nặng, nguy kịch

1.858 F0 nặng đang thở máy, 15 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 33.149 bệnh nhân đang điều trị ở TP HCM ngày 16/8, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC).

Số F0 nặng và nguy kịch hôm nay chỉ tăng thêm 7 ca so với hôm qua, theo số liệu của CDC. Ngày trước đó, số này tăng thêm đến 160 trường hợp. Bộ Y tế đang cùng TP HCM thiết lập nhiều khu hồi sức, liên tục nâng công suất giường điều trị bệnh nhân nặng. Chính quyền thành phố đang nỗ lực huy động nhiều biện pháp để giảm F0 nặng, tử vong.

Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 (ICU) do Bệnh viện Việt Đức phụ trách, đặt tại Bệnh viện dã chiến 13, huyện Bình Chánh, đã tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân nặng, sau vài ngày thiết lập. Đây là một trong bốn trung tâm ICU tuyến cuối do Bộ Y tế cùng TP HCM triển khai, dành cho F0 nặng, nguy kịch, do các bệnh viện lớn tuyến trung ương phụ trách.

Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biếtnhững ngày qua tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi, số lượng bệnh nhân có nhu cầu nhập viện rất lớn. Nhiều bệnh nhân Covid-19 chuyển biến nặng rất nhanh, phải chạy đua với thời gian để cứu người. Trung tâm đặt ngay trong khuôn viên Bệnh viện dã chiến 13, bệnh nhân nặng từ bệnh viện dã chiến chuyển sang rất thuận lợi.

"Trung tâm đã thiết lập bồn oxy lỏng với dung tích lớn để cấp cứu người bệnh. Trung tâm đang nỗ lực tăng thêm oxy bởi số lượng bệnh nhân được chuyển đến ngày càng nhiều", giáo sư Giang nói.

Phó giáo sư Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, túc trực tại trung tâm ICU này, cho biết nơi này dự kiến quy mô 500 giường, không thể hoàn thiện ngay được một lúc mà thiết lập tới đâu sẽ nhận bệnh tới đó. Dự kiến, trong số 500 giường thì 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy, 200 giường cho bệnh nhân thở oxy và 100 giường dành để theo dõi bệnh nhân khi đã chuyển nhẹ.

Hôm qua, nơi này vừa nhận thêm một block nhà do nhà đầu tư xây dựng bàn giao. Máy móc được vệ sinh, thiết lập ngay trong đêm để nhận bệnh nhân từ hôm nay. Riêng Bệnh viện Việt Đức đã có trên 320 y bác sĩ, cán bộ chuyên môn túc trực tại đây để chăm sóc, điều trị tích cực nhất cho bệnh nhân.

Khu cấp cứu bệnh nhân nặng của Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 tại huyện Bình Chánh, do Bệnh viện Việt Đức phụ trách. Ảnh: Hà Văn Đạo.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP HCM do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách, đặt tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2, sáng 16/8 đang điều trị gần 700 bệnh nhân, trong đó 174 trường hợp nặng và 274 người nguy kịch.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP HCM, cho biết từ khi hoạt động ngày 15/7 đến nay, nơi này tiếp nhận 1.429 bệnh nhân. Hiện, 149 người khỏi bệnh xuất viện, nhiều trường hợp chuyển mức độ nhẹ hơn nên được chuyển xuống điều trị tại các bệnh viện tầng dưới.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 411 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 137 ca nặng, 57 nguy kịch. Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, bệnh viện tiếp nhận gần 1.800 trường hợp.

Hôm nay, Sở Y tế TP HCM ra mắt bảng điều khiển tình hình thu dung điều trị Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn tại địa chỉ bccsđt.moh.gov.vn. Công cụ này giúp Tổ điều phối chuyển viện của Sở Y tế và các bệnh viện dễ dàng tìm bệnh viện còn giường bệnh không oxy, giường bệnh có oxy... để liên hệ chuyển viện phù hợp giữa các tầng điều trị. Các bệnh viện phải liên tục cập nhật tình hình tiếp nhận người bệnh, số giường còn trống mỗi ngày vào bảng này, với các khung giờ 8h, 16h và 20h.

Từ ngày 27/4 đến sáng nay, hơn 150.000 ca Covid-19 tại TP HCM được Bộ Y tế công bố. Trong số bệnh nhân đang điều trị hôm nay, có 2.122 trẻ em dưới 16 tuổi. Ngày 15/8, thành phố ghi nhận 282 trường hợp tử vong.

Lê Phương