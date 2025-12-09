Gần 1.700 trẻ được sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí

Phú ThọBác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội khám sàng lọc bệnh lý tim mạch cho gần 1.700 trẻ, phát hiện 7 ca tim bẩm sinh, được điều trị miễn phí.

Ngày 9/12, bác sĩ Nguyễn Toàn Thắng, khoa Nội Nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết trong hai ngày qua bệnh viện đã phối hợp với Trạm Y tế xã Toàn Thắng và xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em từ 0-16 tuổi. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ y tế cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Theo thống kê, gần 1.700 trẻ đã được khám và siêu âm tim trực tiếp bởi các bác sĩ chuyên khoa. Kết quả có 7 trường hợp mắc tim bẩm sinh mức độ cần can thiệp sớm, trong đó có trường hợp bé Bùi Thu Hà, 4 tuổi, người dân tộc Mường ở xã Mường Bi.

Bé Hà hiện sống cùng ông bà ngoại do bố mẹ đi làm công nhân xa nhà. Ông ngoại chia sẻ bé hay mệt, thỉnh thoảng khó thở, nhưng gia đình cứ nghĩ "vì cháu yếu", cũng không có điều kiện đi khám. Nay, bé được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh, cần được can thiệp trong thời gian sớm. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng của cháu xấu dần, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển.

Không chỉ riêng bé Hà, nhiều trường hợp khác cũng đến từ những hộ gia đình nghèo, sống ở vùng cao, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Những trẻ được phát hiện bệnh, bệnh viện sẽ phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ, điều trị miễn phí.

Một bé trai được các bác sĩ khám sàng lọc tim mạch. Ảnh: Quang Hùng

Bác sĩ Thắng cho hay chương trình sàng lọc tim bẩm sinh được bệnh viện tổ chức thường niên nhằm mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời cho những trẻ mắc bệnh. Chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng tại các địa phương khác, nhằm hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em đang âm thầm mang trong mình căn bệnh nguy hiểm mà không có điều kiện thăm khám.

Dị tật tim bẩm sinh là những bất thường về cấu trúc của tim và mạch máu ở trẻ ngay từ khi sinh ra. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 1.000 trẻ sinh ra có 8 trẻ bị tim bẩm sinh. Nhiều trẻ tổn thương tim không phức tạp, được khám sàng lọc và phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì cơ hội khỏi bệnh, sống khỏe rất cao.

Theo các bác sĩ, có hơn 50 thể loại bệnh tim bẩm sinh, để đạt được kết quả điều trị cần kế hoạch riêng cho từng trẻ. Có trẻ chỉ cần theo dõi hoặc điều trị nội khoa, song có trường hợp phải can thiệp hoặc phẫu thuật.

Chi phí cho một ca khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh khá lớn. Trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng thực tế các chi phí ngoài danh mục bảo hiểm và các chi phí khác là khá lớn. Nhiều gia đình nghèo không đủ khả năng chi trả phẫu thuật tim cho các em mà phải trông chờ vào sự hỗ trợ từ nhà nước và cộng đồng.

Lê Nga