Gần 1.300 đối tác tham gia chương trình Traveloka Black Friday

Chương trình Traveloka Black Friday 2022 diễn ra từ 24-30/11 thu hút hơn 1.300 đối tác tham gia, tổng lượng đặt chỗ tăng hơn 5 lần so với năm ngoái.

Thông tin trên vừa được đại diện Traveloka công bố hôm 12/12. Theo đó, trong một tuần triển khai chương trình, từ 24-30/11, đơn vị này đã ghi nhận tổng số lượng giao dịch trên nền tảng tăng 1,5 lần so với tháng trước đó, lượng đặt phòng khách sạn và vé Xperience (vé vui chơi và tour) được bán ra tăng ở mức 1,5 lần.

Traveloka cung cấp hàng nghìn khuyến mãi đến 50% cho các sản phẩm vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour. Ảnh: Freepik

Chương trình đã thu hút tổng số gần 1.300 đối tác tham gia. Trong đó, các đối tác khách sạn có tham gia vào chương trình ghi nhận lượng phòng bán ra tăng 2,5 lần so với tháng 10 trước đó. Đồng thời, số liệu cũng cho thấy du khách đã tự tin hơn với du lịch quốc tế, thể hiện qua lượng đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ tới các điểm đến nước ngoài đã tăng 1,5 lần so với tháng trước. Tổng lượng đặt phòng tăng mạnh gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, kết quả của chương trình Black Friday đã chứng minh sự ảnh hưởng tích cực của các giải pháp chuyển đổi số đối với nhu cầu du lịch tại Việt Nam. Đơn vị đã, đang và sẽ tiếp tục đổi mới, hợp tác với các bên liên quan để tiếp lửa cho ngành du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Đặc biệt, trong chương trình, Traveloka đã cung cấp hàng nghìn khuyến mãi lên đến 50% cho các sản phẩm vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour, nhằm nâng cao trải nghiệm công nghệ hóa cho du khách. Ngoài ra, chương trình còn mang đến thông điệp nhấn mạnh mục tiêu của Traveloka "khơi dậy du lịch Việt Nam trong thời đại 4.0", thông qua việc cung cấp trải nghiệm du lịch tốt nhất trên nền tảng kỹ thuật số.

Dịp này, Traveloka còn kích cầu du lịch Việt bằng hàng loạt chương trình khuyến mãi kết hợp, cho phép du khách may mắn có thể cùng lúc sử dụng nhiều coupon để nhận ưu đãi cao. Chương trình góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu du lịch trong dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.

Hà Nội - một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Phượng Trần

Bà Thy chia sẻ thêm, chuyển đổi kỹ thuật số hiện nay đã trở nên cấp thiết hơn đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch. Là một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, Traveloka hướng đến kích cầu du lịch, đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán thông qua việc triển khai chương trình Black Friday vừa qua.

"Traveloka kỳ vọng góp phần giúp người dùng tự tin và thuận tiện hơn trong việc lựa chọn sản phẩm du lịch, bằng những tính năng online linh hoạt, cùng mức giá ưu đãi. Thành công của chiến dịch lần này cho thấy những giải pháp chuyển đổi số của Traveloka góp phần tích cực vào việc kích cầu du lịch tại Việt Nam", bà Thy nói.

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số ngành du lịch, ngoài liên tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ toàn diện trên nền tảng số, Traveloka cũng tập trung phối hợp hỗ trợ các đối tác địa phương tăng trưởng doanh thu. Điều này được thể hiện thông qua những tính năng online và củng cố độ nhận diện bằng mạng lưới du khách sử dụng nền tảng.

Báo cáo mới nhất của Traveloka cho biết, tổng số giao dịch đặt chỗ cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán trong Black Friday tăng gấp 3,5 lần so với tháng trước đó và chiếm tới 50% tổng doanh thu của toàn bộ chương trình năm nay. Mức độ chi tiêu cho kỳ nghỉ Tết năm nay cũng tăng 10% so với năm ngoái do ảnh hưởng bởi thời gian chuyến đi dài hơn và mức chi tiêu trung bình cho một đêm nghỉ tăng lên so với năm trước.

Hiện, Traveloka ghi nhận các điểm đến trong nước được nhiều du khách yêu thích dịp Tết là Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc cùng những địa điểm du lịch quốc tế như Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Traveloka là nền tảng hỗ trợ người dùng khám phá và đặt mua hàng loạt sản phẩm về du lịch, dịch vụ địa phương và dịch vụ tài chính. Danh mục sản phẩm toàn diện của Traveloka bao gồm đặt phương tiện di chuyển như vé máy bay, xe buýt, tàu hỏa, thuê ô tô, đưa đón sân bay. Nền tảng này còn tiếp cận danh sách các điểm lưu trú lớn nhất Đông Nam Á bao gồm khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ, homestay, khu nghỉ dưỡng và biệt thự. Traveloka cung cấp dịch vụ đặt chỗ tại các thị trường lớn trong khu vực, bao gồm các địa điểm tham quan và hoạt động vui chơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cũng như những trải nghiệm ẩm thực. Đơn vị cung cấp dịch vụ khách hàng 24/7 bằng tiếng địa phương, cùng hơn 30 tùy chọn thanh toán trong khu vực. Ứng dụng tiện ích sống Traveloka hiện đã đạt hơn 114 triệu lượt tải về.

Thư Kỳ