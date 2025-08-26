Gần 1.200 người dân biên giới Nhơn Hội khám sức khỏe miễn phí

Người dân xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang được khám bệnh, siêu âm, đo huyết áp, test đường huyết... miễn phí trong chương trình do DHG Pharma phối hợp AloBacsi và Daisy Media tổ chức.

Ngày 16/8, hành trình thiện nguyện mang tên "Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng biên" đã dừng chân tại xã Nhơn Hội, cách biên giới Campuchia một con sông. Đoàn gồm 30 y bác sĩ và chuyên viên y tế, trang bị máy siêu âm, đo điện tim, đo huyết áp, test đường huyết... Trong ngày, đoàn đã thực hiện hơn 300 xét nghiệm đường huyết, hơn 100 ca siêu âm, gần 80 điện tim và phát thuốc miễn phí cho người dân.

Hơn 50 loại thuốc được đoàn chuẩn bị sẵn cho bà con vùng biên. Ảnh: DHG Pharma

Theo đại diện DHG Pharma, những con số này không chỉ phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe còn rất lớn ở khu vực vùng biên, mà còn cho thấy khát vọng được tiếp cận y tế hiện đại của người dân - phần lớn là đồng bào Chăm. Đặc biệt, từ 4-5h sáng, nhiều người đã đến xếp hàng chờ khám, trong đó có không ít trường hợp đang sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bệnh tật kéo dài nhưng chưa từng được điều trị đến nơi đến chốn.

Chị Nguyễn Thanh Tuyền (48 tuổi) phát hiện ung thư miệng cách đây một năm. Số tiền dành dụm trong nhà cộng với sự giúp đỡ của hàng xóm chỉ đủ để chị đi vài lần xạ trị, sau đó ngưng giữa chừng vì không còn khả năng chi trả. Hiện tại, chị đi làm thuê, mỗi ngày chỉ được 10.000 đồng, hai tháng mới nhận tiền một lần. Số tiền ít ỏi ấy chị chia ba: lo cho cha bị tai biến, nuôi con nhỏ và phòng khi tái phát bệnh. Việc tái khám, điều trị, chị đành gác lại.

Tương tự, ông Huỳnh Hữu Phước (55 tuổi) vừa chăm vợ bị biến chứng sau bốn lần mổ thận, vừa gồng gánh kinh tế gia đình bằng những công việc lặt vặt. Không đủ tiền đưa vợ đến bệnh viện, ông tự thay băng tại nhà bằng gạc cũ. Mùi hôi từ vết thương khiến cả hai vợ chồng kiệt quệ. Các bác sĩ khuyến cáo bà có nguy cơ nhiễm trùng huyết, đề nghị ông đưa lên tuyến trên súc rửa và theo dõi, đồng thời để lại số điện thoại để hỗ trợ từ xa.

Trường hợp ông A Mách (58 tuổi) càng khiến đoàn lo lắng. Được chẩn đoán thiếu máu cơ tim, huyết áp rất cao, miệng bắt đầu méo - dấu hiệu cận kề đột quỵ, nhưng ông từ chối nhập viện vì "không nơi nương tựa, không thu nhập".

Không chỉ người cao tuổi, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp tăng huyết áp và tiểu đường ở lứa tuổi 20-40, trong đó không ít người thuộc diện "3 không": không biết mình mắc bệnh, không thuốc men, không theo dõi. Nguyên nhân mà theo các bác sĩ là chủ yếu đến từ thói quen ăn mặn - mắm cá, cá khô gần như là món chính trong bữa cơm hằng ngày. Có trường hợp thanh niên huyết áp lên đến 190/110 mmHg mà không hề biết. Nguy hiểm hơn, có bệnh nhân từng đột quỵ vẫn tiếp tục sống chung với huyết áp gần 200 mmHg mà không điều trị thường xuyên.

Ngoài ra, điều kiện sống thiếu thốn, lao động nặng nhọc, thiếu dinh dưỡng khiến nhiều người gặp vấn đề xương khớp, loãng xương, dạ dày... Trẻ em thì suy dinh dưỡng, thiếu máu, sâu răng, chưa từng được xổ giun. Nhờ thiết bị cận lâm sàng hiện đại, đoàn đã phát hiện thêm nhiều bệnh lý tiềm ẩn như gan nhiễm mỡ, sỏi mật, u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến...

Đáng chú ý, đây là lần đầu đoàn có sự tham gia của bác sĩ tâm lý, mở ra góc nhìn mới về sức khỏe tinh thần - một lĩnh vực còn khá xa lạ với bà con nơi đây.

Bé Thư (10 tuổi, ngụ Phú Quốc) thường xuyên tiểu liên tục ở nhà nhưng đến trường thì bình thường. Sau thăm khám, bác sĩ xác định bé bị rối loạn lo âu do căng thẳng trong gia đình. Trường hợp này không cần dùng thuốc mà cần cha mẹ thấu hiểu, đồng hành. Một số trẻ 2-3 tuổi chưa biết nói, nếu ở thành phố sẽ được can thiệp sớm, nhưng ở Nhơn Hội gần như không có điều kiện tiếp cận dịch vụ này.

Chương trình không chỉ là dịp khám bệnh miễn phí, mà còn là cơ hội truyền thông kiến thức y tế cơ bản đến người dân vùng sâu. Nhiều người vẫn có thói quen sử dụng toa thuốc cũ, mượn thuốc hàng xóm, chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã nặng.

Tập thể DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media mang y tế đến gần hơn với bà con vùng biên. Ảnh: DHG Pharma

"Chỉ khi người dân hiểu đúng về bệnh, điều trị và tái khám đều đặn, mới có thể phòng biến chứng và sống khỏe mạnh hơn", đại diện các bác sĩ chia sẻ.

Đoàn cũng để lại thông tin liên hệ với các trường hợp cần theo dõi điều trị dài hạn như chị Tuyền, ông Phước hay ông Mách. Ngoài khám bệnh, phát thuốc, DHG Pharma trao tặng 20 phần quà cho hộ nghèo, 200 tập vở và quần áo cho trẻ em Trường mẫu giáo Quốc Thái, 700 phần quà cho người lớn, 300 phần cho trẻ nhỏ, cùng 500 phần bánh và sữa cho người dân.

Hơn 50 loại thuốc được chuẩn bị kỹ dựa trên khảo sát bệnh lý vùng biên, có đội ngũ dược sĩ đi kèm để đảm bảo bác sĩ kê đơn gì cũng có sẵn. Ngoài thuốc điều trị, đoàn còn mang theo sắt, canxi, magie, thuốc xổ giun.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Hoạt động Tiếp thị DHG Pharma cho biết: "Mang thuốc tốt đến mọi vùng miền, từ hải đảo đến biên giới là sứ mệnh, không chỉ là hoạt động kinh doanh". Là doanh nghiệp sở hữu nhà máy đạt chuẩn EU-GMP và Japan-GMP, DHG Pharma cam kết đồng hành cùng bác sĩ, bảo chứng chất lượng để người dân yên tâm điều trị.

Lời tri ân từ chính quyền xã Nhơn Hội (An Giang) gửi đến đoàn y tế, DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media. Ảnh: DHG Pharma

Từ phía địa phương, ông Huỳnh Tiến Sĩ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nhơn Hội nhận định: "Đây là đoàn y tế đầu tiên đến với xã sau sáp nhập. Không chỉ khám chữa bệnh, chương trình còn mang lại niềm tin và sự kết nối, góp phần gắn kết cộng đồng".

Thế Đan