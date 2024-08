Gần 1.000 viên sỏi trong gan người đàn ông

Nghệ AnNgười đàn ông 64 tuổi bị vàng da, sốt, đau hạ sườn, bác sĩ phát hiện trong gan lấp đầy gần 1.000 viên sỏi.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 4 ở TP Vinh ngày 2/8, siêu âm, chụp cộng hưởng từ cho thấy viêm đường mật do sỏi ống mật chủ và nhiều sỏi trong gan. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy sỏi.

Ê kíp mổ ghi nhận mỗi nhánh đường mật trong gan bệnh nhân bị lấp đầy bởi hàng trăm viên sỏi kích cỡ bằng hạt đậu xanh. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng, kíp bác sĩ l đã tán và lấy ra gần 1.000 viên sỏi đường mật, 3 viên sỏi ống mật chủ (kích thước 2-3 cm).

"Trường hợp có gần 1.000 viên sỏi đường mật trong gan là rất ít gặp", bác sĩ Nguyễn Văn Hương, phẫu thuật viên chính, nói.

Một số viên sỏi được lấy ra từ trong gan của bệnh nhân. Ảnh: Hùng Lê

Theo bác sĩ Hương, sỏi nhiều trong gan chủ yếu do ký sinh trùng đường ruột xâm nhập vào đường mật, cùng với vi khuẩn khiến Bilirubin không hoàn toàn hòa tan, từ đó kết hợp với trứng, xác giun trong gan hình thành sỏi. Ngoài ra, bệnh lý này còn do dịch mật ứ đọng do chít hẹp đường mật, dị dạng đường mật hoặc tắc nghẽn do khối u...

Sỏi trong gan là bệnh nguy hiểm, dễ gây biến chứng hơn so với sỏi tại các vị trí khác. Do đó khi có các triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa, nên đi khám để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng gây khó khăn trong điều trị, nguy hiểm đến tính mạng.

Đức Hùng