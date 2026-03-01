Gần 1.000 người Hoa hóa trang diễu hành ở TP HCM

Lúc 9h, đoàn người tham gia Lễ vía Quan Công diễu hành trên đường Lão Tử, sau khi xuất phát từ Hội quán Nghĩa An trước đó một giờ. Hoạt động Nguyên Tiêu nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là tín ngưỡng văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn.
Hội quán được xây dựng khoảng 200 năm trước, thờ Quan Công - nhân vật thời Tam Quốc nổi tiếng trung nghĩa, chí khí anh hùng. Mỗi năm, nơi đây có hai lễ lớn là Lễ Nguyên Tiêu và vía Ông vào ngày 13 tháng Giêng và 24/6 âm lịch, được xem là ngày sinh và hiển thánh của Quan Công.
Năm nay, khoảng 800 người thuộc hơn 20 đoàn tham gia diễu hành, chủ yếu là cộng đồng người Hoa tại TP HCM.
Đoàn xuất phát từ Hội quán Nghĩa An trên đường Nguyễn Trãi, đi qua các tuyến Tản Đà - Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học rồi quay về điểm khởi hành. Lực lượng chức năng chốt tại các tuyến đường, giao lộ để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh.
Trần Quốc Phát hóa trang rực rỡ trong tiết mục Anh ca vũ, tay cầm chiêng gõ nhịp, phía sau là đoàn rước và cờ hội rộn ràng. "Tôi rất vui khi năm nay được góp vui biểu diễn cho bà con, giúp mọi người hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống của người Hoa", anh Phát nói.
Hình tượng ngựa Xích Thố - chiến mã của Quan Công, diễu hành trên đường phố.
Tại các ngã tư, khu dân cư, chùa và hội quán, các đoàn dừng lại biểu diễn múa lân, múa rồng phục vụ người dân trong khoảng một phút.
Thời tiết nắng nóng, nhiều người dân liên tục tiếp nước cho các thành viên trong đoàn diễu hành.
9h30, tượng Quan Thánh Đế Quân được rước về lại Hội quán Nghĩa An. Nhiều người thắp hương, cầu nguyện, xin lộc trước ban thờ.
Hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Hội Nguyên Tiêu Bính Ngọ 2026. Tết Nguyên tiêu (Tết Thượng nguyên) diễn ra rằm tháng Giêng, là dịp cầu an, giải hạn đầu năm.
Hội quán Nghĩa An, còn gọi chùa Ông, là hội quán của người Triều Châu và Hẹ tại Việt Nam. Năm 2019, cả nước có khoảng 750.000 người Hoa, hơn 500.000 sống tại TP HCM.
Quỳnh Trần