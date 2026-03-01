Gần 1.000 người Hoa hóa trang diễu hành ở TP HCM

Lúc 9h, đoàn người tham gia Lễ vía Quan Công diễu hành trên đường Lão Tử, sau khi xuất phát từ Hội quán Nghĩa An trước đó một giờ. Hoạt động Nguyên Tiêu nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân là tín ngưỡng văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn.

Hội quán được xây dựng khoảng 200 năm trước, thờ Quan Công - nhân vật thời Tam Quốc nổi tiếng trung nghĩa, chí khí anh hùng. Mỗi năm, nơi đây có hai lễ lớn là Lễ Nguyên Tiêu và vía Ông vào ngày 13 tháng Giêng và 24/6 âm lịch, được xem là ngày sinh và hiển thánh của Quan Công.