Gần 1.000 lợn biển tụ tập giữ ấm

MỹLợn biển có lớp mỡ dày khoảng 2,5 cm và không thể chịu được mức nhiệt dưới 20 độ C trong thời gian dài nên thường rúc vào nhau thành đàn khi nhiệt độ thấp.

Số lượng lợn biển kỷ lục tụ tập trong vùng nước ấm áp ở Công viên bang Blue Spring, Florida, ngày 21/1. Ảnh: Công viên Bang Blue Spring

Các nhân viên và khách tham quan tại Công viên Bang Blue Spring, Florida, chứng kiến lợn biển tập trung đông nhất từng ghi nhận tại địa điểm này, Independent hôm 31/1 đưa tin. Cụ thể, có tới khoảng 932 con lợn biển tụ tập ở công viên hôm 21/1, nhiều hơn 200 con so với kỷ lục cũ là 736 con vào ngày đầu năm 2024. "Một buổi sáng kỷ lục", các nhân viên tại công viên chia sẻ trong bài đăng Facebook.

Các chuyên gia cho biết, lợn biển tập trung thành đàn lớn như vậy để có thể rúc vào nhau giữ ấm khi nhiệt độ nước xuống thấp. Hôm 21/1 có buổi sáng lạnh nhất trong mùa với nhiệt độ nước chỉ khoảng 14 độ C, theo tổ chức Save the Manatee Club.

Trong mùa đông ở Florida, lợn biển - sinh vật sống ở môi trường nước ngọt và nước mặn, ưa những vùng nước tĩnh lặng hơn - có thể gặp khó khăn để giữ ấm. Việc tụ tập cùng nhau và chia sẻ nhiệt độ cơ thể rất cần thiết cho sự sinh tồn của chúng.

Lợn biển ít di chuyển không phải do lười biếng mà để bảo tồn năng lượng. Dù trông rất bụ bẫm, lớp mỡ của chúng chỉ dày khoảng 2,5 cm. Điều này, kết hợp với quá trình trao đổi chất chậm và cơ thể máu nóng, khiến chúng dễ bị tổn thương trong những đợt lạnh như đợt diễn ra gần đây ở Florida.

Lợn biển không thể chịu đựng mức nhiệt dưới 20 độ C trong thời gian dài. Mức nhiệt dưới 15,5 độ C có thể khiến chúng gặp những tình trạng tương tự như hạ thân nhiệt, viêm phổi hoặc bỏng lạnh ở người.

Ngày 21/1, nhiệt độ ở sông St. John's gần đó giảm xuống chỉ còn khoảng 14 độ C. Do đó, lợn biển đã di cư đến những nhánh sông trong công viên, nơi có nhiệt độ quanh năm khoảng 22 độ C. "Điều này rất bất thường. Tôi cũng dự đoán một con số lớn, nhưng không nhiều và nhanh đến vậy", Cora Berchem, nhà nghiên cứu lợn biển tại tổ chức Save the Manatee Club, cho biết.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợn biển, nhưng việc nhiều cá thể tìm được vùng nước ấm trong công viên rất đáng mừng, theo Berchem. Công viên Bang Blue Spring đã trở thành nơi cư trú cho lợn biển vài thập kỷ qua, với số lượng quần thể tăng từ 36 con vào những năm 1970 lên hơn 700 con ngày nay.

Thu Thảo (Theo Independent)