Gần 1.000 kỹ thuật viên điện lạnh được nâng cao kiến thức an toàn

Hà NộiLiên chi hội Điện tử điện lạnh kết hợp Casper Việt Nam tổ chức tập huấn, trao đổi kỹ năng an toàn nghề nghiệp cho gần 1.000 kỹ thuật viên toàn quốc, hôm 4/12.

Thống kê từ Tổng hội Điện tử, điện lạnh Việt Nam ghi nhận, các tai nạn do sơ xuất trong lao động, dẫn đến cháy nổ, điện giật có xu hướng tăng trong thời gian qua. Theo đó, ngành điện lạnh xảy ra hàng chục vụ tai nạn, riêng khối Liên chi hội Điện tử điện lạnh Việt Nam ghi nhận 5 tai nạn, 2 trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay.

Các kỹ thuật viên điện tử, điện lạnh nghe chia sẻ từ Ban tổ chức tại sự kiện. Ảnh: Dũng Phạm

Từ thực trạng trên, Liên chi hội Điện tử, điện lạnh Việt Nam phối hợp với Casper Việt Nam tổ chức ngày hội "An toàn điện lạnh – Hạnh phúc vẹn tròn", quy tụ gần 1.000 kỹ thuật viên trên toàn quốc tham dự. Tại sự kiện, Giáo sư Nguyễn Đức Lợi, chuyên gia an toàn điện lạnh cùng các cộng sự trong Liên chi hội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội... dành hơn 2 giờ tập huấn kiến thức an toàn cháy nổ cho kỹ thuật viên từ 23 chi hội khắp các tỉnh, thành phố.

Theo các chuyên gia, phần lớn điều hòa hiện nay là loại biến tần, dùng môi chất lạnh R22, R410a hoặc R32. R32 là môi chất làm lạnh phổ biến nhưng dễ cháy nổ khi tiếp xúc lửa. Một số vụ nổ có thể xảy ra trong quá trình kỹ thuật viên sửa, hàn cục nóng khiến chất này bắt lửa. Ngoài ra, một số điều hòa loại đời cũ dùng chất làm lạnh Propane, tương tự khí gas nấu ăn. Khi bị rò rỉ, khí này dễ kết hợp oxy trong không khí và bốc cháy, cộng thêm nhiệt độ cao từ máy nén ở dàn nóng có thể gây nổ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quý, Phó Chủ tịch Liên chi hội, ba tai nạn dễ gặp phải của kỹ thuật viên gồm: điện giật, cháy nổ và làm việc trên cao. Các tai nạn trên chủ yếu đến từ sự chủ quan của người thợ, không đảm bảo các dụng cụ an toàn khi làm việc và một phần thiếu kỹ năng chuyên môn.

Ông Nguyễn Ngọc Quý (bên phải), Phó Chủ tịch Liên chi hội Điện tử, điện lạnh Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Dũng Phạm

"Các chuyên gia hàng đầu trong ngành điện tử, điện lạnh đã có những chia sẻ tâm huyết, bổ sung kiến thức kịp thời cho anh em kỹ thuật viên toàn quốc, lấy dẫn chứng từ chính công việc mà người thợ đang làm hàng ngày", Phó Chủ tịch Liên chi hội Điện tử, điện lạnh Việt Nam cho biết. Sau phần chia sẻ kiến thức, các kỹ thuật viên có cơ hội tương tác, trao đổi và phản biện, xoay quanh các câu hỏi, trường hợp thực tế từ đội ngũ chuyên gia.

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng lưu ý việc sử dụng sai loại khí làm lạnh hoặc còn quá ít chất làm lạnh cũng có thể khiến máy hoạt động quá công suất, dẫn đến quá nhiệt. Ngoài ra, do tốn lượng lớn điện năng để vận hành, dây dẫn điện gắn điều hòa cũng cần có tải trọng lớn. Theo thời gian, một số vết tiếp xúc có thể bị axit, dễ gây đoản mạch.

Anh Nguyễn Quốc Đông (37 tuổi, Thanh Hoá) cho biết, anh và các đồng nghiệp đến từ sớm để tham dự chương trình, bởi hiếm khi có cơ hội được giao lưu, lắng nghe ý kiến và kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam. "Chương trình mang lại nhiều kiến thức bổ ích, giúp anh em có cơ hội gặp gỡ, hỏi đáp với các chuyên gia, nhằm phòng tránh những rủi ro trong quá trình làm nghề", anh Đông cho biết.

Tại sự kiện, đại diện Casper Việt Nam cho biết, doanh nghiệp trân trọng, thấu hiểu công việc, của các kỹ thuật viên, có những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người thợ nâng cao thu nhập. "Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của các doanh nghiệp, của cả cộng đồng, với sự tiên phong của Casper Việt Nam, cuộc sống của anh em kỹ thuật viên sẽ càng ngày càng tốt hơn lên, công việc sẽ ngày càng an toàn, bền vững hơn", đại diện Casper Việt Nam cho biết.

Là nhà tài trợ chính của sự kiện, Casper Việt Nam công bố thông tin thưởng kích hoạt sản phẩm eCasper, hướng dẫn đảm bảo thanh toán thưởng nhanh nhất cho các kỹ thuật viên. Đại diện hãng cũng đưa cam kết đồng hành, hỗ trợ, giúp nâng cao đời sống đội ngũ kỹ thuật viên điện lạnh trong thời gian tới.

Quang Anh