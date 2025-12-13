Gần 1.000 chuyên viên kinh doanh dự lễ ra mắt Bcons NewSky

Tập đoàn Bcons chính thức ra mắt Bcons NewSky, giới thiệu thông tin trọng tâm của dự án ra thị trường, với gần 1.000 chuyên viên kinh doanh tham dự.

Sự kiện được tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng, sáng 11/12. Buổi lễ đánh dấu dự án thứ 19 của Tập đoàn Bcons cho ra mắt trên thị trường. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons, cho biết Bcons NewSky kế thừa giá trị cốt lõi của thương hiệu, hướng đến phát triển công trình chất lượng, minh bạch và bền vững.

Sự kiện Kick-off Bcons NewSky được tổ chức tại White Palace Phạm Văn Đồng. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Bcons NewSky có vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 13, cách ga metro số 2 Bình Dương khoảng 100 m theo quy hoạch dự kiến. Dự án hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đề cao trải nghiệm sống và tiện ích toàn diện. Cư dân tương lai được thụ hưởng 79 tiện ích nội khu cùng hệ thống ngoại khu đa dạng gồm Lotte Mart, Aeon Mall Bình Dương, bệnh viện Quốc tế Becamex, bệnh viện Hạnh Phúc và các trường học trong phạm vi 3-5 km.

Lễ ký kết giữa Tập đoàn Bcons và các đơn vị phân phối chính thức tại lễ Kick-off. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Khu vực Đông Bắc TP HCM cũng đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, mở ra tiềm năng tăng giá trong tương lai. Đồng thời, thiết kế căn hộ được giới thiệu theo hướng thông minh, tối ưu hóa công năng để đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Tại chương trình, nghi thức công bố sa bàn dự án được thực hiện bởi hai đơn vị phân phối chính thức Teraland và Bcons PS. Song song đó là lễ ký kết hợp tác gồm: Tập đoàn Bcons, các đơn vị phân phối chính thức Công ty Cổ phần sàn giao dịch bất động sản Tera (Teraland), Công ty Cổ phần bất động sản Bcons PS (Bcons PS Land), đối tác ngân hàng MB cùng đơn vị truyền thông dự án PMAX. Sự tham gia của các đơn vị chủ lực này tạo nên nền tảng cho chiến dịch triển khai đồng bộ, bài bản và toàn diện, được kỳ vọng mang lại động lực thúc đẩy dự án.

Hoàng Đan