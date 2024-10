Gamuda Land tổ chức hội thảo về cơ hội đầu tư địa ốc phía Nam

Batdongsan và Gamuda Land Việt Nam tổ chức hội thảo tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án nổi bật tại TP HCM cùng vùng lân cận, ngày 3/11.

Sự kiện tổ chức tại Khách sạn Lotte Hà Nội với chủ đề "Property Market Outlook 2024". Nhà đầu tư khu vực phía Bắc tham gia hội thảo sẽ được nghe chuyên gia phân tích chuyên sâu về tiềm năng phát triển của khu vực phía Nam và cơ hội phát triển của những dự án nổi bật.

Theo đại diện Batdongsan, hội thảo tổ chức nhằm mục đích cung cấp góc nhìn tổng quan về thị trường phía Nam, nhất là khi nhiều nhà đầu tư phía Bắc muốn dịch chuyển dòng vốn.

Dữ liệu Batdongsan quý III/2024 cho thấy thị trường sôi động hơn nhưng giá bán sơ cấp của các căn hộ ở TP HCM không ghi nhận nhiều sự thay đổi, ở mức 3.000-5.000 USD mỗi m2.

Báo cáo thị trường bất động sản do Avision Young Việt Nam phát hành ghi nhận trong quý gần nhất thị trường căn hộ TP HCM khởi sắc với nhiều dự án mở bán. Một số dự án công bố giai đoạn tiếp theo như D-Homme với 445 căn; Fiato Uptown với 466 căn, Lavida Plus với 200 căn hay Eaton Park giai đoạn 2 (Gamuda Land). Ngoài ra, dự án mới The Opus One với 2.000 căn cũng mở bán. Báo cáo cũng ghi nhận, tỷ lệ hấp thụ trung bình của thị trường tăng lên mức khoảng 75%.

Phối cảnh dự án Eaton Park tại TP Thủ Đức. Ảnh: Gamuda Land

Dữ liệu mới công bố của trang Batdongsan cho thấy có lượng khách nhất định đổ về Bình Dương để tìm kiếm các sản phẩm căn hộ tại Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương quý III/2024 tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các địa phương khác như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai có mức tăng 17-22%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan nhận định, động lực phát triển của thị trường Bình Dương bao gồm nhiều yếu tố, nổi bật như nhu cầu ở thực. Đây cũng là tỉnh đứng thứ hai cả nước về tỷ suất nhập cư với hơn 26%. Mặt bằng giá tốt so với trung tâm TP HCM cùng với đà phát triển công nghiệp cũng là những lợi thế.

"Trong bối cảnh nguồn cung TP HCM đang hạn chế thì dòng tiền có thể sẽ vào thị trường Bình Dương sớm hơn", ông Tuấn nói.

Hoài Phương