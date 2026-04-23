Gamuda Land ra mắt dự án gần 1.000 căn hộ tại Hải Phòng

Gamuda giới thiệu khu căn hộ Ambience quy hoạch theo mô hình "hệ sinh thái cao tầng", tích hợp 50 tiện ích vào trục dọc tòa tháp, hướng đến chuẩn sống quốc tế tại hải Phòng.

Ambience là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại thị trường Hải Phòng nằm ở khu vực phường Lê Chân. Theo quy hoạch, dự án nằm trên khu đất rộng 1,1 ha, cao 37 tầng, cung cấp gần 1.000 căn hộ. Mật độ xây dựng khoảng 40%.

Khu căn hộ được phát triển theo mô hình "vertical living ecosystem" – hệ sinh thái sống theo chiều cao. Theo Gamuda Land, mô hình này phổ biến tại các đô thị lớn như Singapore, Kuala Lumpur... nơi quỹ đất hạn chế nhưng nhu cầu sống chất lượng ngày càng tăng.

Hệ sinh thái này tích hợp 50 tiện ích trong cùng một không gian sống như khu sinh hoạt cộng đồng, không gian xanh, khu thể thao và các dịch vụ phục vụ nhu cầu hàng ngày. Quy hoạch cũng tính đến cân bằng giữa mật độ xây dựng và không gian cảnh quan. Nhờ đó, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích thiết yếu trong khoảng cách ngắn, giảm phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài.

Phối cảnh khu căn hộ cao tầng Ambience. Ảnh: Gamuda Land

Toàn bộ không gian tiện ích, thiết kế, quy hoạch của khu căn hộ đều theo tiêu chuẩn quốc tế và thừa hưởng kinh nghiệm, năng lực của Gamuda Land - ông lớn bất động sản từ Malaysia. Tại Việt Nam, đơn vị đã ghi dấu ấn với Gamuda City (Hà Nội) và Celadon City, Eaton Park (TP HCM) - những dự án được đánh giá cao về quy hoạch không gian xanh và chất lượng sống.

Theo đơn vị, các tiêu chuẩn quốc tế giúp nâng chất lượng sống tại Hải Phòng, nhất là khi địa phương thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, lao động chất lượng cao.

"Điểm chung trong các dự án của chúng tôi là cách tiếp cận dài hạn: không chỉ xây dựng nhà ở mà phát triển môi trường sống hoàn chỉnh, tích hợp tiện ích, cảnh quan và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái", đại diện đơn vị nói.

Phối cảnh không gian khối đế dự án. Ảnh: Gamuda Land

Để giúp khách mua, nhà đầu tư hiểu rõ về sản phẩm, ngày 19/4, Gamuda Land đã tổ chức sự kiện giới thiệu dự án. Theo chủ đầu tư, dự án hướng tới phong cách sống hiện đại, kết hợp giữa tiện nghi và giá trị bền vững.

"Trong bối cảnh Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, sự xuất hiện của các dự án mang chuẩn sống quốc tế là bước đi tất yếu. Không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, những dự án này còn góp phần định hình tương lai đô thị", đại diện đơn vị khẳng định.

Hoài Phương