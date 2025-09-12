Gamuda Land hợp tác Samsung phát triển đô thị thông minh

Hai bên cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ vào các dự án bất động sản Gamuda Land, đặt mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

Thỏa thuận giữa Gamuda Land Việt Nam (GLVN) và Samsung Vina (Samsung) ký kết cuối tháng 8. Gamuda Land Việt Nam sẽ dành quỹ bất động sản thuộc phân khúc nhà ở và thương mại cho các dự án của Samsung, trở thành đối tác chiến lược trong việc thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ tại thị trường Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác của GLVN và Samsung. Ảnh: Gamuda Land

Trong khi đó, Samsung với thế mạnh công nghệ - kỹ thuật, năng lực R&D, đào tạo sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản khâu kỹ thuật, tổ chức hội thảo, cung cấp nhân sự và thiết bị cho dự án triển khai đô thị thông minh. Chính sách của Samsung cũng cho phép cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ với giá cạnh tranh cho Gamuda Land Việt Nam.

Hai bên phối hợp nghiên cứu và khai thác các nhu cầu công nghệ mới trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, tiếp thị và quảng bá về lợi ích, tính khả thi và ứng dụng thực tiễn của các giải pháp thông minh.

Ông Angus Liew, Chủ tịch Hội đồng thành viên Gamuda Land Việt Nam cho biết mục tiêu của đơn vị là phát triển không gian sống tồn tại với thời gian. Do đó, nhà phát triển này chú trọng tính bền vững trong quy hoạch, thiết kế. Samsung giúp công ty hiện thực hóa mục tiêu lối sống bền vững, thông qua công nghệ như AI và các thiết bị gia dụng thông minh, thân thiện môi trường.

"Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy giới hạn đổi mới trong lối sống bền vững. Hợp tác này thể hiện cam kết tạo ra ngôi nhà thông minh, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại", ông Liew nói.

Ông Angus Liew, Chủ tịch Hội đồng thành viên Gamuda Land Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Gamuda Land

Đại diện Samsung, ông Hyung Bin Joo - Tổng giám đốc Samsung Vina cho biết tập đoàn có hệ sinh thái công nghệ - thiết bị đa dạng, đủ sức nâng cao chất lượng sống tại các dự án của đối tác. "Hợp tác Gamuda Land Việt Nam là cơ hội để chúng tôi giới thiệu và ứng dụng rộng rãi các giải pháp công nghệ vào đời sống thực tiễn, từ nhà thông minh đến hệ thống quản lý đô thị", ông Hyung khẳng định.

Theo đại diện hai bên, hợp tác đánh dấu khởi đầu trong chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam. Trước đó, năm 2024, Gamuda Land hợp tác với Samsung Malaysia Electronics để trang bị hệ sinh thái Samsung Bespoke AI cho căn hộ mẫu The Camellia tại Gamuda Cove. Tiền đề này tạo niềm tin để đơn vị tiếp tục triển khai tại Việt Nam.

Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản thuộc Gamuda Berhad - tập đoàn kỹ thuật, bất động sản và cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia. Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2007, đơn vị trở thành một trong 5 nhà phát triển bất động sản nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, với các khu đô thị được quy hoạch tổng thể, chú trọng vào tính bền vững và đời sống cộng đồng. Doanh nghiệp hiện có 8 dự án tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai và Hải Phòng.

Samsung có thế mạnh trong lĩnh vực từ TV, bảng quảng cáo kỹ thuật số, điện thoại thông minh, thiết bị đeo, máy tính bảng, thiết bị gia dụng, hệ thống mạng, cho đến bộ nhớ, hệ thống LSI và bán dẫn. Ông lớn cũng gia nhập đường đua trong các công nghệ hình ảnh y tế, giải pháp HVAC và robot...

Hoài Phương