Gamuda Land đưa nhiều thương hiệu giáo dục và giải trí về Artisan Park

Bình DươngChủ đầu tư dự án Artisan Park bắt tay nhiều thương hiệu như Care Plus, Maple Bear, Genshai… đa dạng hệ thống tiện ích giáo dục, giải trí, ẩm thực cho cư dân.

Loạt thương hiệu ký kết hợp tác với Gamuda Land ngày 28/3 là những cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ, giáo dục, y tế, ẩm thực, làm đẹp như Care Plus, Maple Bear, Genshai, Trung Nguyên E-coffee, Chuk Chuk, ACE, The Banned, So spa... Với việc hợp tác, cư dân tại Artisan Park sẽ được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích đa dạng lĩnh vực. Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư về việc xây dựng Artisan Park thành dự án tâm điểm tại thành phố mới Bình Dương.

Ông Angus Liew Bing Fooi, Chủ tịch HĐQT Gamuda Land Việt Nam phát biểu tại sự kiện, hôm 28/3. Ảnh: Gamuda Land

Đại diện chủ đầu tư đánh giá sự xuất hiện của những thương hiệu lớn giúp từng bước hoàn thiện diện mạo của đô thị Artisan Park, trở thành trung tâm giáo dục, giải trí quy mô lớn của Bình Dương. "Đây sẽ là điểm đến cho những ai mong muốn tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi tại thành phố mới Bình Dương. Điều này cũng đồng thời góp phần nâng tầm giá trị và vị thế của dự án trên thị trường bất động sản", đại diện Gamuda Land nói.

Tại Artisan Park, các căn nhà phố thương mại sở hữu 2-3 mặt tiền, được bao bọc bởi cây xanh và hệ thống tiện ích như phố đi bộ, quảng trường, công viên... Gia chủ có thể sử dụng tầng trệt để kinh doanh, cho thuê hoặc làm văn phòng, trong khi các tầng trên dành cho không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình.

Đại diện Gamuda Land ký hợp tác với nhiều đơn vị. Ảnh: Gamuda Land

Bên cạnh hệ sinh thái các tiện ích trên, Artisan Park còn sở hữu vị trí thuận tiện kết nối đến nhiều khu vực. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh đến trung tâm hành chính thành phố mới (Thủ Dầu Một), khu phức hợp trung tâm mua sắm và trung tâm nghệ thuật, văn hóa, thể thao WTC Gateway, công viên trung tâm với đa dạng hồ sinh thái... Ngoài ra, dự án nằm gần đường Vành đai 3 TP HCM, giúp kết nối các địa phương Đông Nam bộ.

Đại diện Gamuda Land đánh giá Artisan Park nằm ở khu vực có hoạt động thương mại sôi động, tốc độ phát triển nhanh về công nghiệp. Đơn vị kỳ vọng các căn nhà phố thương mại sẽ thu hút lượng lớn khách hàng, bao gồm cả người mua ở thực và khách hàng đến làm việc, đặc biệt là các chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Khu nhà phố thương mại tại Artisan Park. Ảnh: Gamuda Land

Dự án của Gamuda Land đạt chứng nhận thiết kế Edge Advanced (cao cấp) từ IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Lấy cảm hứng từ kiến trúc thụ động, Artisan Park đạt được nhiều thành tựu trong thiết kế như tiết kiệm năng lượng trung bình 70%, giảm thiểu 28% lượng nước tiêu thụ, cắt giảm 45% năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng... Đại diện Gamuda Land chia sẻ, việc áp dụng thiết kế này mang lại lợi ích kinh tế dài hạn cho chủ sở hữu đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với môi trường và cộng đồng.

Hiện nay chủ đầu tư Artisan Park áp dụng nhiều ưu đãi, nổi bật như chiết khấu đến 3%, giảm 1% cho người mua có hộ khẩu Bình Dương. Mỗi đợt thanh toán đúng hạn được chiết khấu đến 5%.

Hoài Phương