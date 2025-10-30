Gamuda Land bán 90% giỏ hàng Eaton Park sau vài giờ

TP HCMTại lễ mở bán tháp Cove và Lagoon dự án Eaton Park của Gamuda Land ngày 26/10, 90% giỏ hàng có khách đặt chỗ trong vài giờ, tiếp đà hấp thụ tích cực từ các đợt trước.

Kết quả này nằm trong dự báo của chủ đầu tư, khi số lượng đặt chỗ vượt gấp ba lần lượng sản phẩm tung ra ở đợt cuối. Theo các đơn vị phân phối, sự kiện ghi nhận nhịp giao dịch sôi động trong bối cảnh phân khúc cao cấp tại TP HCM bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ở hai giai đoạn trước, toàn bộ giỏ hàng bốn tòa tháp của dự án cũng được hấp thụ trong khoảng một tháng. Doanh nghiệp đánh giá đây là tín hiệu tích cực về sức cầu, đồng thời củng cố vị thế của chủ đầu tư Gamuda Land.

Sự kiện mở bán đợt cuối dự án Eaton Park. Ảnh: Gamuda Land

Ở đợt mở bán lần này, chủ đầu tư áp dụng bốn phương án thanh toán. Phương án tiêu chuẩn yêu cầu 10% khi ký hợp đồng, các đợt tiếp theo giãn cách 2-3 tháng, kèm chiết khấu 5%. Phương án giãn rộng thanh toán 5% ban đầu, mỗi đợt cách nhau 6 tháng, chiết khấu 2%. Với khách hàng thanh toán nhanh, hoàn tất 70% giá trị hợp đồng trong ba tháng đầu, tổng mức chiết khấu tối đa 9% (gồm 5% trực tiếp và 4% cấn trừ khi cấp sổ).

Trường hợp dùng vốn vay, khách hàng cần tối thiểu 20% vốn tự có; ngân hàng có thể hỗ trợ tối đa 80% giá trị sản phẩm, ân hạn gốc đến 24 tháng tùy chính sách, kèm hỗ trợ lãi suất tối đa 7% một năm trong tối đa 24 tháng với khoản vay từ 60% trở lên.

Điểm chung của các phương án là tiến độ thanh toán giãn tới 32 tháng và thanh toán 5% còn lại khi nhận sổ hồng. Tại sự kiện, nhiều khách hàng và nhà đầu tư đánh giá cao chính sách bán hàng ưu việt đợt này.

Phối cảnh dự án Eaton Park của Gamuda Land. Ảnh: Gamuda Land

Eaton Park nằm trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, nơi giao nhau của những tuyến hạ tầng giao thông liên vùng phía Đông TPHCM như Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội), Liên Phường, vành đai 3, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây... Trên tổng diện tích 3,7 ha, khu phức hợp căn hộ được quy hoạch 6 tòa tháp cao 29-39 tầng, cung cấp 1.968 căn hộ 1-3 phòng ngủ, penthouse cùng 72 sản phẩm thương mại (shop và shophouse) ven sông.

Theo chủ đầu tư, tháp Lagoon, tòa cuối cùng mở bán, được định vị cao cấp nhất trong quần thể, với tầm nhìn hướng kênh hoặc trung tâm thành phố và quyền tiếp cận hơn 100 tiện ích nội khu. Dự án dự kiến cung cấp dịch vụ quản gia tiêu chuẩn khách sạn 5 sao trong phí quản lý. Căn hộ dùng thiết bị gia dụng của các thương hiệu quốc tế như Hansgrohe, Duravit, Geberit, Kohler, Yale... hoặc tương đương.

Ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam chia sẻ về kế hoạch mới của doanh nghiệp tại sự kiện. Ảnh: Gamuda Land

Ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam cho biết, gần 2.000 căn hộ Eaton Park đã có chủ sau hơn một năm. Theo vị lãnh đạo này, thành công của dự án là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Gamuda Land hiện sở hữu 8 dự án với tổng vốn đầu tư công bố khoảng 5 tỷ USD và dự kiến rót thêm 6 tỷ USD để mở rộng sang hạ tầng giao thông, metro và đường sắt đô thị. Doanh nghiệp cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, phát triển những không gian sống bền vững, hiện đại.

Song Anh