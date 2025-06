Game tương tác giúp giảm đau không cần thuốc

AustraliaGame PainWave có thể thay đổi sóng não, hướng đến giảm đau mạn tính và đau thần kinh cho người chơi.

PainWave, do nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales phát triển, là một hệ thống phản hồi thần kinh. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Pain.

Sứa hoạt hình bơi dưới nước trong trò chơi PainWaive. Ảnh: PainWaive/UNSW Sydney

Design Boom hôm 7/6 cho biết, hệ thống gồm hai phần chính: một tai nghe in 3D giống kính thực tế ảo và một game tương tác chơi trên máy tính bảng, đóng vai trò như công cụ giảm đau.

Tai nghe in 3D thu nhận sóng não - tín hiệu điện từ người dùng. Thiết bị sau đó gửi thông tin sóng não đến ứng dụng khi người dùng chơi. Ứng dụng tiếp tục chuyển đổi dữ liệu thành hình ảnh mà các nhà nghiên cứu hoặc nhân viên nhìn thấy trên máy tính bảng. Ví dụ, nước biển trong game có thể thay đổi màu sắc khi người chơi bắt đầu cảm thấy bình tĩnh.

Bằng cách này, các nhà nghiên cứu quan sát được hoạt động não của bệnh nhân thay đổi như thế nào khi chơi. Nhóm chuyên gia nhận thấy, não có thể tạo ra những dạng mẫu nhất định làm thay đổi hoạt động não và giúp người chơi cảm thấy bớt đau đớn.

Theo New Atlas, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm PainWave trên những bệnh nhân đau thần kinh giác mạc - tình trạng các dây thần kinh mắt bị rối loạn chức năng gây ra nhiều sự khó chịu như nhạy cảm với ánh sáng, cảm giác nóng rát, đau nhói và khó chịu hơn ở vùng mặt và hộp sọ.

Sau 4 tuần chơi game với tai nghe theo dõi não đi kèm, 75% người tham gia giảm đáng kể cơn đau, đạt hiệu quả tương đương, thậm chí tốt hơn nhóm thuốc giảm đau opioid. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là thử nghiệm có quy mô rất nhỏ, chỉ với 4 bệnh nhân. Vì vậy, dù đạt kết quả tích cực, đây mới chỉ là bước đầu tiên và cần thêm nhiều nghiên cứu cũng như thử nghiệm rộng hơn.

Sử dụng công nghệ in 3D, nhóm nghiên cứu giảm giá thành sản xuất của tai nghe. Họ cũng tự thiết kế gần như mọi thứ, bao gồm cả bảng mạch máy tính bên trong thiết bị.

Tai nghe sử dụng hệ thống đặc biệt dựa trên nước để thu nhận tín hiệu não rõ hơn, đặc biệt là từ vỏ não cảm giác vận động - nơi xử lý chuyển động và cảm giác, liên quan đến cách mọi người trải nghiệm đau đớn. Vì tai nghe được in 3D và khá nhẹ, bệnh nhân có thể đeo trong thời gian dài mà không khó chịu.

Các nhà khoa học đang chuẩn bị cho một nghiên cứu lớn hơn với 224 người đau thần kinh do chấn thương tủy sống. Mục tiêu tiếp theo của họ là biến game tương tác này thành một lựa chọn phổ biến để giảm đau không cần thuốc.

Thu Thảo (Theo Design Boom, New Atlas)