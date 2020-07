Game thủ Ấn Độ 'nhẹ người' vì PUBG Mobile không bị cấm

PUBG Mobile không nằm trong danh mục 59 ứng dụng bị cấm tại Ấn Độ, các game thủ nước này tỏ ra vui mừng.

Ngày 29/6, Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ đã tuyên bố chặn một loạt ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc như TikTok, WeChat, UC Browser... với lý do "gây tổn hại tới chủ quyền, an ninh của Ấn Độ". Tuy nhiên, danh sách này không có PUBG Mobile, một game nổi tiếng do Tencent phát hành.

Theo SCMP, lý do PUBG Mobile nằm ngoài danh sách của Bộ Công nghệ Ấn Độ chưa rõ ràng. Một số ý kiến cho rằng có thể ứng dụng này thuộc mảng trò chơi điện tử nên được "bỏ qua". Dù vậy, một game di động nổi tiếng khác là Clash of Clans vẫn nằm trong danh sách.

Việc PUBG Mobile không bị cấm khiến cộng đồng game thủ Ấn Độ tỏ ra vui mừng, thể hiện bằng hàng loạt meme và ảnh chế trên Twitter. Thậm chí, hashtag #PUBGban đang thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội nước này.

Một bức ảnh chế PUBG Mobile "né" lệnh cấm của chính phủ Ấn Độ.

PUBG Mobile (PlayerUnknown's Battlegrounds) là game bắn súng online, tùy chọn góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba. Bắt đầu trò chơi, sẽ có tối đa một trăm người (gồm cả bot) nhảy dù xuống một hòn đảo lớn. Người chơi sau đó phải nhanh chóng nhặt đồ dùng, vũ khí, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị cần thiết để sinh tồn. Đồng thời, họ phải tiêu diệt những người chơi khác và tránh bị người khác giết. Theo thời gian, giới hạn bản đồ được thu nhỏ lại, đồng nghĩa với độ khó cao hơn.

PUBG Mobile được đánh giá là một trong những trò chơi thành công nhất thế giới. Kể từ tháng 9 năm ngoái, game bắn súng này luôn là một trong những cái tên có doanh thu hàng đầu. Riêng tháng 5 vừa qua, game đã mang về cho Tencent doanh thu 226 triệu USD.

Thống kê của Sensor Tower cũng cho thấy sức hút rất lớn của PUBG Mobile. Tại Ấn Độ, sản phẩm của Tencent là trò chơi có doanh thu cao nhất trên Apple App Store và cao thứ hai trên Google Play Store.

Bảo Lâm (theo SCMP)