Game teambuilding tập thể lấy cảm hứng từ F1

"The Racer: Speed it up" là game tập thể mới xuất hiện, được nhà tổ chức sáng tạo ra khi giải đua F1 tại Việt Nam bị hoãn vì Covid-19.

Người chơi tham gia game mới của Vạn Đắc Phúc.

Bộ game này có nhiều trạm, gồm các hoạt động mang tính tập thể cao, hướng đến sự gắn kết đồng đội và tinh thần vượt qua thử thách. Mỗi trạm trong game đưa ra những trải nghiệm độc đáo cho người chơi về thể lực, trí lực, lòng dũng cảm, khả năng lãnh đạo và tinh thần đội nhóm. Nhà tổ chức cho biết, hệ thống vật dụng sử dụng trong game đều được nhập khẩu và sản xuất riêng biệt.

"The Racer cho phép người chơi rèn luyện đa dạng các kỹ năng, không chỉ đơn giản là điều khiển chiếc xe đua về đích mà còn phối hợp cùng đồng đội, thực hiện chiến thuật khác nhau", đại diện Vạn Đắc Phúc, nhà tổ chức game nói, " Game teambuilding có hệ thống nâng cấp kỹ năng như game nhập vai, trang bị những kỹ năng đặc biệt cho người chơi áp dụng vào đời sống, công việc".

Game khích lệ tinh thần vươn lên, bứt phá giới hạn của người tham gia.

Nhà tổ chức Vạn Đắc Phúc từng gây ấn tượng với nhiều sản phẩm game teambuilding đã ra mắt như: The Marine, The Warrior, The Pioneer hay The Archer. The Racer 2020 ra mắt tiếp tục khẳng định sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung, thiết kế và sản xuất của Vạn Đắc Phúc.

The Racer 2020 là game mang tính đồng đội.

Sau đợt giãn cách xã hội vì Covid-19, doanh nghiệp Việt đau đầu tìm phương án giải quyết vấn đề thay đổi mục tiêu kinh doanh, quản trị nhân lực, truyền thông nội bộ, bản sắc văn hóa...The Racer ra đời phù hợp với tình hình hiện tại khi các doanh nghiệp đều phải xốc lại tinh thần nhân viên, tìm hướng đi mới và đẩy cao hơn cường độ làm việc.

Thử thách trong game khích lệ tinh thần sáng tạo.

Vạn Đắc Phúc cho rằng thương trường lúc này không còn là chiến trường mà giống một đường đua hơn. Ở đó, doanh nghiệp vừa phải nhanh chóng phục hồi, ổn định, mặt khác phải tăng tốc bắt kịp với những thay đổi, yêu cầu mới. Cung và cầu là bài toán khác nhau trong mỗi ngành nghề sau dịch, tuy nhiên đặc điểm chung là khách hàng càng ngày khắt khe hơn, cạnh tranh cũng vì thế mà ngày một khốc liệt hơn.

Không đơn thuần là một game teambuilding mang tính chất giải trí, The Racer được xem là một "Chiến lược truyền thông" cho doanh nghiệp muốn "bứt phá tăng tốc" trên đường đua mới.

