Game RPG 440 tỷ đồng được SohaGame phát hành tại Việt Nam

"Shinkai Impact: Khởi Nguyên" - trò chơi chiến thuật nhập vai có kinh phí hơn 440 tỷ đồng, vừa được cấp phép phát hành tại Việt Nam.

Game được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt phát hành ngày 10/9. SohaGame là đơn vị phát hành trò chơi tại Việt Nam. Game được đánh giá có quy mô đầu tư lớn hiếm thấy trong dòng nhập vai chiến thuật (RPG), với tổng kinh phí phát triển lên tới 17,6 triệu USD, tương đương hơn 440 tỷ đồng.

Trò chơi có nền đồ họa anime chất lượng cao. Ảnh: SohaGame

Trò chơi được thực hiện trong 3,5 năm với đội ngũ hơn 600 nhân sự, trong đó có các tiến sĩ Toán học trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chỉ số và cơ chế cân bằng nhân vật. Ở thị trường quốc tế, trò chơi ra mắt từ tháng 8/2025 dưới tên Seal of Fate và giành một số giải thưởng như "Hợp tác sáng tạo HGS" do Huawei Games Center trao tặng và "Game mới được mong chờ nhất năm" của Xiaomi.

Đội ngũ phát triển với sự góp mặt của nhiều Tiến sĩ toán học. Ảnh: SohaGame

Shinkai Impact: Khởi Nguyên mang phong cách đồ họa anime, sở hữu hơn 100 nhân vật và 70 chương cốt truyện. Trò chơi được thiết kế xoay quanh yếu tố chiến thuật, cho phép người chơi linh hoạt sắp xếp đội hình và phát triển nhân vật theo phong cách riêng. Hệ thống "Duyên phận", "Hợp kích" và cơ chế hồi Nộ linh hoạt giúp mỗi nhân vật có vai trò khác biệt trong trận chiến. Tất cả nhân vật có thể nâng cấp lên cấp độ cao nhất (UR), nhằm tạo sự cân bằng và khuyến khích người chơi đầu tư vào đội hình yêu thích thay vì chạy theo độ hiếm.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, trò chơi còn chú trọng phần thiết kế hình ảnh và thời trang nhân vật. Hai nhà thiết kế quốc tế trực tiếp cố vấn cho dự án gồm Lưu Học - tác giả chuỗi nghệ thuật "Nghệ thuật hướng về quá khứ", từng tham gia nhiều dự án của Metaverse Migu, và Chu Nhuận Nghiên - giảng viên Đại học Nghệ thuật London, sáng lập thương hiệu WhyNotDance, từng thiết kế trang phục cho thương hiệu Lily.

Hệ thống nhân vật trong game. Ảnh: SohaGame

Với quy mô đầu tư lớn, đội ngũ sáng tạo đa quốc gia và định hướng dài hạn về cân bằng lối chơi, Shinkai Impact: Khởi Nguyên được xem là một trong những dự án RPG nổi bật của năm 2025. Trò chơi dự kiến phát hành chính thức tại Việt Nam trong tháng 11.

Hoài Phương