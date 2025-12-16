Game Play Together VNG tham gia hai sự kiện cộng đồng

Play Together VNG đồng hành sự kiện TikTok Shop Fun Fest hôm 12/12 và giải chạy cộng đồng UpRace ngày 14/12.

Hai hoạt động trên nằm trong chiến lược kiến tạo sân chơi lành mạnh, sáng tạo của tựa game Play Together VNG, nhằm đưa tinh thần kết nối của game đến gần hơn với đời sống người trẻ.

Người tham dự giải chạy UpRace 2025 hôm 14/12. Ảnh: VNGGames

Play Together VNG được phát triển hướng đến cộng đồng game thủ trẻ, mở không gian sáng tạo, kết nối qua thông điệp "Cùng chơi, cùng lớn, cùng học, cùng vui" cho các lứa tuổi. Trong thế giới của Play Together, người chơi có thể thực hiện các hoạt động thú vị như: câu cá, bắt bọ, trang trí ngôi nhà mơ ước, tham gia mini-game hay đơn giản là gặp gỡ bạn bè để trò chuyện.

Diễn ra ngày 12/12, TikTok Shop Fun Fest là sự kiện giải trí, mua sắm dịp cuối năm, quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi bật, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng trẻ yêu thích xu hướng giải trí kết hợp mua sắm. Theo VNGGames, Play Together xuất hiện tại sự kiện với vai trò thương hiệu game mang tinh thần vui tươi sáng tạo, cùng hàng loạt các hoạt động tương tác với giới trẻ.

Sân khấu Play Together VNG tại sự kiện Fun Fest. Ảnh: VNGGames

Tại Fun Fest năm nay, người tham dự có cơ hội tiếp cận các gian hàng trải nghiệm, minigame vui nhộn cùng Play Together VNG, truyền tải thông điệp về phong cách sống trẻ trung, tích cực và sẵn sàng khám phá điều mới mẻ. Việc xuất hiện tại sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng của tựa game, khi tiếp cận gần hơn với Gen Z, duy trì kết nối với người chơi qua hoạt động giải trí hiện đại.

Ngay sau thành công tại Fun Fest, Play Together VNG tiếp tục góp mặt tại UpRace 2025 vào ngày 14/12. Đây là giải chạy cộng đồng hàng đầu Việt Nam, dự kiến quy tụ hàng trăm nghìn người tham dự, gắn liền với các dự án thiện nguyện, lan tỏa lối sống tích cực, vì cộng đồng. Theo Ban tổ chức, Play Together VNG mang đến đường chạy năm nay nhiều màu sắc khác biệt.

"Play Together muốn truyền tải thông điệp niềm vui không chỉ nằm trong thế giới ảo, mà được nuôi dưỡng qua những khoảnh khắc vận động thực sự ngoài đời. Đó cũng là cách thương hiệu khuyến khích người trẻ cân bằng giữa giải trí và rèn luyện sức khỏe", đại diện VNGGames nói.

Booth Play Together VNG tại giải chạy UpRace 2025. Ảnh: VNGGames

Tại sự kiện, các hoạt động cổ vũ, check-in, cùng sự hiện diện của cộng đồng Play Together đã tạo nên bầu không khí sôi động và truyền cảm hứng. Nhiều người chơi chia sẻ rằng, họ cảm nhận rõ tinh thần gắn kết, đúng như giá trị mà game này hướng đến.

Thông qua hai sự kiện, Play Together VNG muốn góp phần kiến tạo nền văn hóa giải trí lành mạnh cho giới trẻ, kết hợp không gian số và nhịp sống thực, truyền tải thông điệp về sức khỏe, sự sáng tạo và kết nối thành hành động cụ thể, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Quang Anh