Game chiến thuật top đầu Trung Quốc sắp phát hành tại Việt Nam

Game Công thành truyền kỳ: Tam quốc, từng đứng đầu bảng xếp hạng App Store Trung Quốc, phát hành tại Việt Nam ngày 14/8 kèm nhiều quà tặng cho người chơi.

Ra mắt tại thị trường Trung Quốc từ ba năm trước, game đã ghi nhận hơn 20 triệu người chơi tích lũy trên nhiều nền tảng như di động và Steam. Nhà phát hành duy trì nội dung mới định kỳ với 32 mùa giải và cộng đồng người chơi tương tác thường xuyên. Nhiều thời điểm, game dẫn đầu bảng xếp hạng App Store tại thị trường tỷ dân.

Tại Việt Nam, người dùng có thể đăng ký trước tại website chính thức để nhận phần quà khởi đầu gồm Điêu Thuyền và một số tài nguyên trong game.

Fanpage của game Công thành truyền kỳ: Tam Quốc. Ảnh: AceGame.

Trong game, người chơi vào vai một thành chủ nhỏ trong bối cảnh Tam Quốc, với nhiệm vụ xây dựng, mở rộng lãnh thổ và điều phối đội hình tướng lĩnh để tham chiến. Dàn tướng (nhân vật) được lấy cảm hứng từ Quan Vũ, Tào Tháo, Triệu Vân, Gia Cát Lượng... sở hữu kỹ năng và vai trò chiến thuật riêng. Hệ thống nâng cấp nhân vật bao gồm tăng sao, ghép mảnh, trang bị và kết hợp kỹ năng. Người chơi có thể sắp xếp đội hình linh hoạt theo chiến trường, tận dụng các đặc tính binh chủng và kỹ năng để tạo lợi thế chiến thuật.

Trò chơi xây dựng hệ thống 5 hệ (Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Cương, Tử Vi) và 4 loại binh chủng (Thương, Kỵ, Thuẫn, Cung). Các yếu tố này có tương sinh tương khắc, đòi hỏi người chơi cân nhắc chiến thuật phù hợp với từng trận đấu.

Về lối chơi, Công Thành Truyền Kỳ: Tam Quốc sử dụng định dạng màn hình ngang. Đội hình gồm 5 tướng được sắp xếp trên lưới 3x3, cho phép tùy biến vị trí nhằm thay đổi khả năng công – thủ. Game áp dụng cơ chế chiến đấu thời gian thực, nơi người chơi có thể điều chỉnh vị trí tướng, kích hoạt kỹ năng thủ công hoặc thiết lập tự động tùy ý.

Game thủ trải nghiệm sớm trò chơi. Ảnh: AceGame

Ngoài chế độ chơi tiêu chuẩn, trò chơi còn có các chế độ khác như Thủ Trụ - đặt tướng phòng thủ tại các điểm chiến lược và Công Thành - chiến đấu theo mô hình ba đường, nơi binh lực tiêu hao không tự hồi phục qua các lượt.

Với sự kết hợp giữa thẻ bài chiến thuật và SLG công thành thời gian thực, hệ thống kỹ năng và khả năng tùy chỉnh sâu về đội hình, Công Thành Truyền Kỳ: Tam Quốc được kỳ vọng là một lựa chọn thu hút trong dòng game chiến thuật SLG hiện nay. Game được dán nhãn dành riêng cho người trên 18 tuổi.

Hoài Phương