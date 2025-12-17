Game bắn súng Crossfire Legends ra mắt tại Việt Nam

Crossfire Legends mở máy chủ tại Việt Nam sáng 16/12, đưa thương hiệu game FPS quen thuộc gần hai thập kỷ ra mắt với phiên bản di động.

Game ra mắt từ 10h ngày 16/12 cho phép game thủ Việt trải nghiệm phiên bản di động chính thức của thương hiệu FPS từng gắn bó với nhiều thế hệ người chơi. Cột mốc đánh dấu lần đầu thương hiệu Crossfire phát hành chính chủ trên nền tảng mobile.

Các phiên livestream đồng hành người. Ảnh: VNGGames

Nhân dịp ra mắt, nhà phát hành VNGGames triển khai chuỗi hoạt động quảng bá và trải nghiệm kéo dài trước, trong và sau thời điểm mở game. Một số nghệ sĩ được giới trẻ quan tâm như Orange, Pháo Northside, Quang Hùng MasterD tham gia đồng hành trong các nội dung truyền thông, trong đó có video live-action (hóa thân) giới thiệu game phát hành trước ngày mở máy chủ.

Song song với đó, sự kiện Megalive kéo dài bảy ngày liên tiếp, diễn ra hằng ngày từ 11h đến 23h, quy tụ thêm nhiều streamer và khách mời. Người xem các phiên livestream có cơ hội nhận quà tặng công nghệ như iPhone 17 Pro, Xiaomi 15T Pro hay iPad Air thông qua các hoạt động tương tác.

Crossfire: Legends quảng bá tại các trường đại học. Ảnh: VNGGames

Trước thời điểm phát hành, Crossfire: Legends cũng xuất hiện trong một số sự kiện cộng đồng dành cho sinh viên và giới trẻ, gồm chuỗi giao lưu trải nghiệm tại các trường đại học thuộc khuôn khổ NSOC 2025 và ngày hội TikTok Shop Funfest 2025 tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM ngày 12/12.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/12, hình ảnh của Crossfire: Legends sẽ tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng ở TP HCM thông qua chuỗi roadshow, như khu vực Thảo Cầm Viên, trạm dừng metro, Bưu điện Thành phố hay công viên Bến Bạch Đằng.

Hoạt động quảng bá game tại ngày hội TikTok Shop. Ảnh: VNGGames

Với những người chơi đăng nhập game từ thời điểm mở máy chủ, các phần quà đăng ký trước và sự kiện chào mừng được kích hoạt đồng loạt. Nhà phát hành cho biết mốc hơn hai triệu lượt đăng ký trước mở ra gói quà chung dành cho toàn bộ người chơi tham gia giai đoạn đầu.

Sau thời điểm ra mắt, các hoạt động trong game và trên nền tảng mạng xã hội của Crossfire: Legends dự kiến tiếp tục được triển khai nhằm duy trì tương tác với cộng đồng người chơi trong giai đoạn cuối năm 2025.

Hoài Phương