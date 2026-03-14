Gam màu tương phản trong trang phục Thu - Đông của Hermès

Bộ sưu tập Thu - Đông 2026 của Hermès (womenswear) do nhà thiết kế Nadège Vanhee thực hiện. Thông điệp của mùa này xoay quanh ý niệm chiaroscuro - nghệ thuật tương phản giữa sáng và tối trong hội họa để diễn giải vẻ đẹp của khoảnh khắc giao thoa ngày và đêm.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng gam màu đơn sắc u tối, Hermès tạo ra dải màu chuyển động liên tục. Bảng màu khởi đầu từ sắc đất son ấm áp của giờ vàng, sau đó chìm dần vào những tông xanh thẫm, xanh thạch anh và xám lạnh của đêm muộn. Chất liệu lụa Twill được xử lý đặc biệt với sợi ngang trắng tạo nên hiệu ứng thị giác lung linh.
Da thuộc - di sản thủ công lâu đời của Hermès tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong bộ sưu tập, lần này được làm mới bằng lớp phủ patina óng ánh, tạo hiệu ứng bề mặt có chiều sâu và thay đổi sắc độ theo ánh sáng.
Những chi tiết len Mohair dệt hai mặt tạo ra sự đối trọng thú vị giữa vẻ lì nhám và độ bắt sáng của từng thiết kế.
Điểm thú vị của bộ sưu tập lần này là màu sắc rực rỡ cũng được Nadège dùng để mô tả màn đêm. "Bởi chạng vạng là khi bóng đêm không thể bị giản lược thành màu đen", đại diện Hermès cho biết.
Phom dáng trang phục ưu tiên sự chính xác trong kỹ thuật cắt may nhằm tôn lên chuyển động tự nhiên của cơ thể.
Các chi tiết như bờ vai, quần yếm, quần jodhpur và áo choàng da mềm gợi nhắc hình ảnh những tay đua ngựa hiện đại.
Đặc biệt, kỹ thuật mise-en-abyme (lồng ghép hình ảnh) được sử dụng để lồng ghép họa tiết khăn lụa "Perspective" (1951) của nghệ sĩ A. M. Cassandre vào các thiết kế đương đại.
Mảng phụ kiện mùa này kết hợp giữa các thiết kế kinh điển và một số thử nghiệm mới. Những đôi boots da cao quá gối là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần định hình hình ảnh người phụ nữ Hermès trong mùa đông năm nay.
Các thiết kế bodysuit tông trung tính kết hợp boots da cao cổ mang lại vẻ hiện đại và tôn đường cong cơ thể.
Với dòng túi xách, thương hiệu Pháp thực hiện cuộc cách mạng nhỏ với sự xuất hiện của dòng túi Kelly phiên bản "utility", lớp bọc ngoài tinh tế, thêm nhiều ngăn túi và bảo vệ chất da cao cấp.
Túi Picotin gây ấn tượng với kích cỡ micro mới nhỏ gọn, phù hợp xu hướng tinh giản. Trong khi đó, các mẫu mới như Sac à Fermoir và Chérie II khẳng định khả năng nắm bắt thị hiếu của đội ngũ thiết kế.
Hải My
Ảnh: Hermès
Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
