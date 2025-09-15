'Găm hàng' 240 chiếc Land Rover Defender để bán lại khi xe khai tử

AnhCharles Fawcett cược lớn vào mẫu Defender và được đền đáp sau 9 năm bền bỉ với khoản đầu tư phi thường.

Quyết định khai tử dòng xe Defender cổ điển của Land Rover sau gần 70 năm không chỉ dẫn đến sự ra đời của Ineos Grenadier mà còn mang đến một cơ hội đầu tư khó tin cho Charles R. Fawcett, chủ sở hữu của Twisted Automotive. Doanh nghiệp có trụ sở tại North Yorkshire này được thành lập vào năm 2000 và tùy chỉnh, sửa đổi khoảng 100 chiếc Defender mỗi năm.

Biết rằng dòng xe Defender biểu tượng sẽ bị khai tử và thay thế bằng một mẫu xe hoàn toàn mới, Fawcett cược lớn và đặt hàng 240 chiếc vào năm 2015, với niềm tin rằng sau đó ông có thể tùy chỉnh chúng và bán với mức giá cao ngất ngưởng.

Một phần của 240 chiếc Defender trong kho của Twisted. Ảnh: Twisted

Vì không có đủ tiền để mua đứt 240 chiếc Defender, nhưng nhờ có mối quan hệ thân thiết với hãng xe, Fawcett đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất ôtô để thanh toán khi nhận hàng.

Ngoài ra, ông còn thương lượng được mức giảm giá 14,8% cho đơn hàng số lượng lớn, nghĩa là ông phải trả khoảng 22.600 bảng Anh (30.600 USD) cho mỗi xe, tổng cộng là 5.424.000 bảng Anh (7,3 triệu USD).

Mặc dù Twisted có thể giữ nguyên những chiếc Defender này và bán lại để kiếm lời, Fawcett quyết định tùy chỉnh và đại tu từng chiếc, đáp ứng thị trường phục chế đang phát triển mạnh mẽ.

Một chiếc Defender đời 2016 được tùy chỉnh và đã được bán cho khách hàng. Ảnh: Twisted

Ban đầu, những chiếc Defender do Twisted độ được bán với giá từ 70.000-90.000 bảng Anh (95.000-122.000 USD). Nhưng hiện nay, Fawcett cho biết chúng thường được bán với giá 180.000-320.000 bảng Anh (244.000-433.000 USD).

"Chúng tôi đã dành 1.500 giờ cho mỗi chiếc xe. Tức là 1.500 giờ sử dụng các bộ phận, linh kiện và quy trình được phát triển trong hơn 25 năm", Fawcett chia sẻ với LADbible.

Ông thêm rằng việc có sẵn số lượng xe đó đã giúp doanh nghiệp phát triển trong suốt 9 năm kể từ khi hãng ngừng sản xuất Defender. "Và trong 9 năm đó, chúng tôi đã đạt doanh thu hơn 50 triệu bảng Anh".

"Chỉ còn 25 chiếc cuối cùng. Tôi sẽ rất buồn khi phải chứng kiến chúng ra đi, nhưng tôi sẽ giữ lại một số cho riêng mình", Fawcett nói.

Mỹ Anh