GAM Esports mong đối đầu CFO tại chung kết LCP 2025

GAM Esports khẳng định mục tiêu lớn nhất ở mùa giải LCP đầu tiên là giành vô địch ngay trên sân nhà trước đối thủ nặng ký từ Đài Loan - CFO.

TK Nguyen - đại diện và quản lý đội tuyển Liên minh huyền thoại GAM Esports cho biết hành trình của đội tại LCP 2025 đến hiện tại đang đúng kỳ vọng đặt ra ban đầu. Với các đối thủ nặng ký lần này, đội luôn thể hiện sự tôn trọng, nhất là các đội "đồng hương".

Song việc được đối đầu với CFO và những đối thủ quốc tế tại sân nhà khiến họ càng khát khao chiến thắng, mong được chạm trán để cọ xát, học hỏi lẫn nhau. GAM khẳng định mỗi trận đấu đều là động lực giúp họ thêm kiên định với quyết tâm giành chiến thắng.

TK Nguyen, quản lý đội tuyển GAM Esports. Ảnh: NVCC

Đánh giá về tiềm năng đội bạn, TK cho biết các đối thủ ngoại quốc như CFO và PSG Talon rất kỷ luật trong lịch trình sinh hoạt và tập luyện. TSW là đội duy nhất từng hạ gục CFO, trong khi MVKE là đối thủ đáng gờm khi có ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. "Chính những thách thức đó càng giúp củng cố quyết tâm vô địch của chúng tôi", ông khẳng định.

Nếu được chọn đối thủ cho trận chung kết, GAM muốn đối đầu CFO. Theo quản lý đội, đối thủ Đài Loan đã nắm chắc phần thắng trong tay song GAM khát khao biến ước mơ giành vô địch trước họ thành hiện thực ngay trên sân nhà.

"Chúng tôi luôn đặt mục tiêu và vươn lên mạnh mẽ dù có yếu thế vì GAM nổi tiếng với những khoảnh khắc chiến thắng 'người khổng lồ'. Định hướng của chúng tôi không bao giờ thay đổi, đó là chuẩn bị kỹ lưỡng, thích nghi nhanh chóng và không bao giờ lùi bước", TK nhấn mạnh.

TK Nguyen và các tuyển thủ GAM Esports. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho giải, đội đầu tư vào cả kỹ thuật, thể lực lẫn tinh thần. Các tuyển thủ duy trì lịch tập luyện hàng ngày, phân tích VOD, theo sát meta, đồng thời chú trọng dinh dưỡng và phục hồi. Một trong những quân "át chủ bài" lần này được GAM tiết lộ là màn hợp tác huấn luyện cùng một trong những đội mạnh nhất Hàn Quốc.

Trên phương diện tổ chức, GAM nâng cấp Gaming House tại Tân Bắc (Đài Loan), cách nhà thi đấu LCP chỉ 2 km. Địa điểm huấn luyện có hệ thống cơ sở vật chất, dinh dưỡng và phục hồi đạt chuẩn quốc tế. Nhờ sự đồng hành của các đối tác như FPT Telecom, Vietjet, Monster Energy và Logitech, tuyển thủ có điều kiện tập luyện tối ưu để đạt phong độ cao nhất.

Theo GAM, LCP đang trở thành một trong những giải đấu khốc liệt nhất thế giới, sánh vai cùng những giải đấu lớn như LCK, LPL. Với họ, đây là nơi "mỗi màn đối đầu đều căng não như một trận playoff".

Đội đặt mục tiêu không chỉ góp mặt mà phải thống trị, chứng minh Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh nhóm dẫn đầu toàn cầu. "Sứ mệnh của chúng tôi là chứng minh Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn đầu trên bảng xếp hạng eSports thế giới. Hành trình đó bắt đầu từ Đà Nẵng, với đích đến là Chung kết Thế giới tại Trung Quốc", TK nhấn mạnh.

5 thành viên tuyển GAM Esports tại EWC 2025. Ảnh: GAM

Ngoài chế độ huấn luyện và cơ sở vật chất, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả sân nhà là yếu tố quan trọng giúp các tuyển thủ thêm vững vàng. TK cho biết năm ngoái, 2.000 khán giả tại TP HCM đã hô vang tên GAM. Năm nay, ông hy vọng sẽ thấy lại cảnh tượng đó tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) với quy mô lớn hơn gấp nhiều lần. Bởi điều họ theo đuổi tại LCP không chỉ là danh dự và thành tích của đội mà còn là vị thế của nước nhà trên bản đồ esports thế giới.

Sau LCP 2025, GAM đặt mục tiêu ngắn hạn là lọt top 8 Chung kết Thế giới, đồng thời mở rộng sang các tựa game mới và phát triển podcast "GAM Changers". Nền tảng sẽ là nơi kể lại câu chuyện của các tuyển thủ, doanh nhân và nhà lãnh đạo trong khu vực. Về lâu dài, đội hướng tới xây dựng một phong trào gắn kết cộng đồng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thông qua thể thao điện tử.

Lần gần nhất Việt Nam đăng cai một sự kiện eSports quy mô lớn là MSI 2019. Levi của GAM là một trong những tuyển thủ hiếm hoi được hai lần góp mặt và lắng nghe tiếng hò reo của cổ động viên trên sân nhà. Anh cho biết việc nhìn thấy gia đình mình trên khán đài, biết rằng cả nước đang sát cánh trong từng trận đấu giúp tiếp thêm động lực.

"Chung kết LCP lần này không chỉ là cuộc thi của riêng GAM mà còn đại diện cho niềm tự hào dân tộc. Việc mang trên mình lá cờ Việt Nam, chứng minh cho thế giới thấy chúng ta là ai vẫn luôn là ước mơ của những người trẻ Việt - những người tin rằng mình xứng đáng được tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu", Levi bày tỏ.

Sơ đồ chỗ ngồi kèm giá vé cụ thể khi mua lẻ hoặc mua theo combo. Ảnh: BTC

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây

Thy An