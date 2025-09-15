GAM Esports mất vé Chung kết Thế giới 2025 vào tay TSW

TSW khẳng định phong độ, chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước GAM, giành chiếc vé đến Chung kết Thế giới và chung kết LCP 2025.

Màn đối đầu giữa GAM Esports và Team Secret Whales (TSW) tại bán kết LCP 2025 được các fan Liên minh huyền thoại trong nước xem như trận chung kết sớm của hai đội Việt Nam. Trận nội chiến ngoài quyết định ứng viên cho chức vô địch còn chọn ra đội sẽ tranh tấm vé còn lại đến Chung kết Thế giới (CKTG 2025).

Song kết quả sau ba trận đấu lại không kịch tính như kỳ vọng. Với vị thế từng là một trong những đội tuyển hàng đầu VCS, nhiều tiềm năng "làm nên chuyện" trên đấu trường esports thế giới, GAM khép lại trận nội chiến khá chóng vánh khi thua trắng 3-0 trước TSW.

TSW là đại diện Việt Nam duy nhất có cơ hội góp mặt trong chung kết tổng LCP 2025. Ảnh: LCP

Các tuyển thủ Team Secret Whales tiếp tục khẳng định phong độ và sức trẻ, giành chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ nhiều kinh nghiệm. Kết quả trận vừa rồi cũng dập tắt hy vọng được thấy các tuyển thủ Việt cùng tranh chức vô địch tại một giải đấu Liên minh huyền thoại quốc tế, diễn ra ngay trên sân nhà Đà Nẵng.

Cụ thể, ở ván đấu đầu tiên, Hizto của TSW thể hiện quyết tâm giành chiến thắng khi có pha di chuyển khéo léo ra phía sau Đường dưới của GAM và lấy mạng đầu từ Artemis. Sau cú đánh phủ đầu, những pha giao tranh liên tục diễn ra tại Đường trên với thế trận nghiêng về các chú "cá voi". Đây cũng là tiền đề mở ra Chiến tích Xung đột của TSW với hai mạng hạ gục nằm trong tay Eddie.

Đến phút 13, Hizto và Taki có pha xâm lăng rừng của GAM. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, TSW có thêm 4 mạng hạ gục từ đối thủ, kéo xa khoảng cách tài nguyên hai đội. Chiến thắng đầu tiên thuộc về team "cá voi" là điều nằm trong dự đoán.

TSW Hizto hạ gục GAM Emo ở phút thứ 3 của ván đấu đầu tiên. Ảnh: LCP

Bước sang game kế tiếp, với lợi thế 1 điểm dẫn trước, TSW duy trì phong độ ổn định với lối chơi áp đảo, kiểm soát thế trận. "Combo" Hizto và Qiyana giúp đội liên tục dẫn trước bất chấp việc GAM có chiến công đầu.

Ở phút thứ 22, TSW phối hợp nhịp nhàng, tổ chức vây bắt Eddie, dẫn dắt đối thủ vào "cạm bẫy" họ dựng sẵn trong rừng. Về phía GAM, sau nhiều pha bị đánh úp, đội quyết định bắt lẻ "át chủ bài" Hizto. Kiaya, Levi và Emo đi cùng dàn trận nhưng lại bất ngờ bị Hizto tung chiêu làm choáng cả ba, tạo điều kiện để Eddie và phần còn lại của TSW tràn lên "quét sạch". Giao tranh này cũng mở đường cho chiến thắng thứ hai của team "cá voi" với tỷ số 2-0.

Trận đấu quyết định diễn ra với sự cẩn trọng đến từ cả hai đội. GAM sau hai thất bại liên tiếp quyết tâm đẩy mạnh đội hình, trấn áp từ đầu trận, giành về chiến công đầu. Song vui mừng chưa lâu, ở phút thứ 10, đội trưởng Levi bất ngờ bị hạ khiến đội hình GAM lỏng lẻo, tạo cơ hội cho TSW phản công và chiếm nhiều mạng hơn.

Fan GAM cổ vũ đội ở trận đấu. Ảnh: LCP

Tiếp sau đó là những màn giao tranh liên tục với mục đích cân bằng thế trận từ vị tướng kỳ cựu của VCS. Dù vậy, ở phút 22, TSW chiếm rồng Gió, giành lợi thế tuyệt đối song song với giao tranh thắng lợi trước GAM. Những nỗ lực cuối cùng của đội bị TSW phá vỡ hoàn toàn vào phút 26, khi Eddie lấy được Baron và hạ gục Elio, tạo bước đệm cho chiến thắng chung cuộc với tỷ số áp đảo 3-0 trước GAM Esports.

Kết quả chung cuộc này khiến GAM buộc phải lên ghế khán giả, nhìn đội đồng hương TSW đối đầu các đối thủ quốc tế trong trận chung kết LCP 2025 vào tối 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Đồng thời, đội cũng giành chiếc vé đại diện Việt Nam đến CKTG 2025.

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Đan Minh