GAM Esports kêu gọi fan ủng hộ TSW tại chung kết LCP 2025

Đà NẵngTK Nguyen, quản lý GAM Esports, kêu gọi fan đến Cung thể thao Tiên Sơn cổ vũ TSW, đại diện Việt Nam tại chung kết LCP 2025.

Team Secret Whales (TSW) đã bất ngờ đánh bại GAM ở trận play-off để giành vé dự chung kết LCP 2025 và Chung kết Thế giới (CKTG). Dù vậy, toàn đội GAM vẫn sẽ đi từ TP HCM đến Cung thể thao Tiên Sơn tại Đà Nẵng để cổ vũ cho TSW trong trận chiến với PSG Talon để tranh suất đánh chung kết tổng.

Các tuyển thủ GAM Esports tại LCP 2025. Ảnh: LCP

"Tôi sẽ đến Đà Nẵng không phải với tư cách CEO của GAM, mà là một người hâm mộ, sát cánh cùng những người yêu mến tựa game này. Tôi hy vọng tất cả fan LMHT trên thế giới, không phân biệt fan đội tuyển hay tuyển thủ nào, có thể cùng hòa giọng, hướng đến chiếc cúp LCP 2025 và cổ vũ cho đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại cả giải lần này và CKTG sắp tới tại Trung Quốc", TK nhấn mạnh.

Quản lý GAM cho biết sứ mệnh của GAM từ khi thành lập đến nay vẫn luôn là đoàn kết và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Theo ông, chung kết LCP là một lời nhắc nhở sự đoàn kết sức mạnh, tinh thần tự hào dân tộc và đam mê cháy bỏng dành cho bộ môn LMHT của người Việt Nam.

TK hy vọng cộng đồng fan LMHT tại Việt Nam có thể cùng đến cổ vũ cho TSW tại chung kết LCP 2025. Ảnh: GAM

TK cho rằng các giải đấu quốc tế không chỉ có đích đến cuối cùng là những chiếc Cup. Vinh quang luôn dành cho các đội tham dự với tinh thần thể thao điện tử lành mạnh, công bằng, chơi đẹp và luôn giữ vững khát khao phấn đấu, không ngừng vươn mình. "Đó là thứ cộng đồng LMHT thế giới và cả tại Việt Nam đã cùng xây dựng và gìn giữ trong suốt những năm qua", ông cho biết.

Bên cạnh những trận đấu kịch tính, Tuần lễ Chung kết LCP 2025 tại Đà Nẵng còn đi kèm nhiều hoạt động kết hợp văn hóa, giải trí, giao lưu cộng đồng... Đây là cơ hội để các fan LMHT kết nối với những người cùng sở thích, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi vật phẩm, chụp ảnh và kết bạn.

Sân khấu vòng loại Play-off LCP 2025. Ảnh: LCP

Khán giả và các fan sẽ được trải nghiệm không khí lễ hội Esports thực thụ. Việc lần đầu Việt Nam đăng cai vòng chung kết khu vực Asia-Pacific càng khiến sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng game thủ trong nước.

LCP 2025 Finals Weekend do Riot Games, FPT và VNGGames đồng tổ chức, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với phần bình luận đa ngôn ngữ, phát sóng trực tuyến toàn cầu. Sự kiện được kỳ vọng trở thành bước ngoặt trong hành trình phát triển Esports của Việt Nam và FPT Telecom.

Thy An