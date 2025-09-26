Gầm cầu cạn ở Hà Nội không còn ôtô, xe máy

Các bãi trông xe dưới gầm cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, cầu vượt Ngã Tư Vọng... đã được di dời sau chỉ đạo của Sở Xây dựng TP Hà Nội nhằm bảo vệ kết cấu công trình.

Tại gầm cầu Chương Dương, phường Hàng Buồm, hàng trăm xe máy đã được di dời, trả lại gầm cầu thông thoáng. Bãi trông giữ xe nơi này ngừng hoạt động từ ngày 6/9, chỉ ba ngày sau khi Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản yêu cầu.

Đơn vị trông giữ xe đã ra thông báo tạm dừng hoạt động và đề nghị người dân không gửi xe. UBND Phường Hàng Buồm cũng đặt biển cảnh báo khuyến cáo người dân không gửi xe cho những người trông xe trái phép.

Hiện khu vực này đã quây kín, phần gạch nền hư hỏng trong quá trình hình thành bãi xe đang được thay thế. Hành lang bằng sắt xung quanh bãi xe dưới gầm cầu cũng được sơn lại để bảo đảm mỹ quan.

Bãi trông xe dưới cầu Chương Dương hiện đã được di dời. Ảnh: Việt An

Cách đó không xa, hàng trăm ôtô, xe máy dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng đã được di dời, dừng hoạt động từ 15/9. Phía ngoài đề biển thông báo ngừng trông xe do thuộc diện giải tỏa.

Theo đại diện Công ty Điểm đỗ xe Hà Nội, khu vực này trước đây trông giữ khoảng 300 ôtô gửi theo tháng, kéo dài khoảng 500 m, chủ yếu đỗ sát dưới các trụ cầu. Giá giữ xe tính theo giờ từ 20.000 đồng hoặc theo ngày đêm với mức cao nhất 2,7 triệu đồng/tháng.

Với khu vực gầm cầu đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, nơi xảy ra vụ cháy bãi xe một tháng trước, các điểm trông giữ xe cũng đã ngừng hoạt động, lều bạt hay các phương tiện phục vụ trông xe được dọn đi. Gầm cầu được rào chắn, thành đường dẫn lên cầu đã được sơn phủ bề mặt.

Bãi xe gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng dừng hoạt động từ ngày 6/9. Hiện Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã cho người rào chắn, quây kín gầm cầu. Khu vực này trước đây cơ quan chức năng thành phố cấp phép làm bãi xe phục vụ cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai và người dân đến khám chữa bệnh.

Tương tự, nhiều bãi trông giữ xe dưới gầm cầu khác cũng đã được di dời toàn bộ như bãi xe dưới chân cầu vượt, đoạn gần Đại học Giao thông Vận tải, hay dưới khu vực nhà ga S8 thuộc dự án đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội...

Hàng trăm ôtô được di dời khỏi bãi trông xe dưới gầm cầu cạn vành đai 2. Ảnh: Việt An

Trước đó ngày 30/8, bãi xe dưới gầm nhánh xuống của cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, bốc cháy, thiêu rụi khoảng 500 xe máy, làm ảnh hưởng đến kết cấu chân cầu. Sở Xây dựng TP Hà Nội đã yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng về vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ Xây dựng cho biết kết quả kiểm định nhánh dẫn từ cầu xuống đê Nguyễn Khoái vẫn đủ khả năng khai thác với tải trọng thiết kế, song mức độ dự trữ an toàn suy giảm, cần điều chỉnh chế độ khai thác và tránh tuyệt đối ùn tắc. Trường hợp phát hiện vết nứt bất thường, phải cấm tuyệt đối phương tiện qua nhánh dẫn.

Việt An