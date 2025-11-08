Galia Hanoi thêm nguồn cung căn hộ cho khu Nam Thủ đô

Galia Hanoi cao 33 tầng, cung cấp 800 sản phẩm, góp phần lấp khoảng trống nguồn cung khi khu Nam Hà Nội vắng dự án cao cấp, hạng sang.

Trong khi trung tâm và phía Tây Hà Nội ghi nhận loạt dự án cao cấp mới, khu Nam vẫn gần như vắng bóng nguồn cung căn hộ hạng sang. Tại khu vực này, các dự án đạt chuẩn quốc tế vẫn còn hạn chế, dù có nhiều tiềm năng. Sự xuất hiện của Galia Hanoi trên khu đất 6.000 m2 được kỳ vọng làm sôi động khu vực.

Sôi động thêm nguồn cung

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, 9 tháng đầu năm 2025, thị trường Hà Nội đạt tỷ lệ hấp thụ gần 70%, tương đương khoảng 60.000 giao dịch, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, Savills Hà Nội ghi nhận 6.300 căn hộ mới được tung ra, nâng tổng nguồn cung lên hơn 20.000 căn, mức cao nhất trong 5 năm.

Giá cũng liên tục đạt những cột mốc mới. Theo Bộ Xây dựng, giá sơ cấp căn hộ tại Hà Nội quý III/2025 đạt trung bình 95 triệu đồng mỗi m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng mỗi m2. Các dự án "hàng hiệu" tại Cầu Giấy, Long Biên, Hồ Tây đạt 200–300 triệu đồng mỗi m2. Một số căn hộ siêu sang ở Hoàn Kiếm đã chạm mốc 800 triệu đồng m2.

Tuy nhiên, nguồn cung này tập trung chủ yếu ở các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, còn khu Nam Hà Nội vẫn khá vắng phân khúc hạng sang.

Galia Hanoi tại Yên Sở. Ảnh: Meygroup

Dẫu vậy, khu vực này được đánh giá nhiều tiềm năng khi hệ thống giao thông đang được hoàn thiện với nhiều công trình trọng điểm như đường Vành đai 2.5, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, và tuyến metro số 2A kéo dài. Khi đi vào vận hành, các tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu nội đô với phía Đông và Nam sông Hồng, tạo điều kiện cho khu vực hình thành các đô thị hiện đại, đồng bộ.

Galia Hanoi - căn hộ xanh tại khu Nam

Trong bối cảnh ít nguồn cung hạng sang, sự xuất hiện của Galia Hanoi - dự án do Meygroup, thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành, phát triển, được kỳ vọng sẽ mở đầu cho làn sóng bất động sản cao cấp tại khu Nam.

Tọa lạc tại phường Yên Sở (Hoàng Mai), Galia Hanoi là tổ hợp căn hộ cao cấp được phát triển theo triết lý "bất động sản tinh khiết", hướng tới không gian sống xanh và bền vững. Dự án đã được cấp chứng chỉ xanh EDGE. Công trình đạt mức tiết kiệm năng lượng 26%, nước 28% và năng lượng hàm chứa trong vật liệu 32%

Galia Hanoi đã sử dụng kính Low-E cho mặt ngoài nhằm giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Năng lượng mặt trời được khai thác để chiếu sáng các khu vực công cộng, trong khi vật liệu xây dựng như gạch không nung và sàn bê tông mỏng giúp giảm năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất và thi công. Các căn hộ được thiết kế đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, góp phần giảm phụ thuộc vào thiết bị điều hòa.

Không gian cảnh quan cũng được chú trọng với hơn 6.000 m2 sàn dành cho cây xanh và khu sinh hoạt cộng đồng. Các mảng xanh xen kẽ trong từng tầng giúp điều hòa vi khí hậu, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho cư dân. Hệ thống tiện ích trong dự án được thiết kế theo hướng khuyến khích sinh hoạt ngoài trời, tăng sự tương tác cộng đồng và tối ưu không gian mở.

Galia Hanoi được thị trường đón nhận tích cực ngay từ khi ra mắt, nhờ sự cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật, kiến trúc và giá trị sống. Dự án được đánh giá là bước đi chiến lược, mở rộng hệ sinh thái đô thị cao cấp của Meygroup, đồng thời bổ sung nguồn cung cho khu Nam Hà Nội.

Theo các chuyên gia, khu Nam Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc khi hạ tầng, quy hoạch và định hướng phát triển đô thị hội tụ. Việc xuất hiện các dự án cao cấp sẽ góp phần định hình lại thị trường, thúc đẩy chuyển dịch giá trị theo hướng bền vững và đa dạng hơn.

Hoài Phương