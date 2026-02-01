Galaxy Z TriFold hết hàng sau vài phút mở bán

MỹGalaxy Z TriFold, smartphone gập ba đầu tiên của Samsung, được mua hết sau vài phút lên kệ cuối tháng 1, dù có giá gần 3.000 USD.

Samsung chính thức mở bán Galaxy Z TriFold tại thị trường Mỹ ngày 30/1 với giá niêm yết 2.899 USD (72 triệu đồng). Dù đắt đỏ, toàn bộ lô hàng đầu tiên bán trên website của hãng được thông báo trong trạng thái hết hàng.

Samsung Galaxy Z TriFold.

Trong đợt mở bán, người dùng có duy nhất lựa chọn phiên bản màu đen kèm bộ nhớ trong 512 GB. Samsung không cung cấp lượng máy bán ra, nhưng các trang công nghệ dự đoán con số này "rất hạn chế". Hãng cho biết Galaxy Z TriFold mang tính "trình diễn công nghệ" hơn là theo đuổi doanh số vì dù giá cao, họ vẫn đang chịu lỗ trên mỗi sản phẩn bán ra.

Theo giới phân tích, việc Galaxy Z TriFold được mua hết đợt đầu cho thấy phân khúc người dùng cao cấp rất thiếu những đột phá về phần cứng. Johanna Romero, chuyên gia công nghệ từ PhoneArena, nhận xét: "Nhiều năm qua, smartphone màn hình gập dần trở nên nhàm chán với thay đổi nhỏ giọt. Z TriFold phá vỡ giới hạn đó khi thực sự có thể thay thế một máy tính bảng trong thân hình điện thoại".

Khác với dòng gập đôi Galaxy ZFold, Z TriFold sở hữu cơ chế gập làm ba với hai bản lề, cho phép mở rộng không gian hiển thị lên 10 inch. Khi gấp lại, máy vẫn có màn hình ngoài 6,5 inch sử dụng như smartphone thông thường.

Bên cạnh thiết kế đột phá, Samsung cũng trang bị cho máy cấu hình mạnh nhất hiện nay với chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB. Camera sau có cảm biến chính 200 MP, tương đương S26 Ultra. Pin có dung lượng 5.600 mAh. Máy chạy Android 16 với giao diện One UI mới nhất, hỗ trợ tác vụ đa nhiệm nặng trên màn hình lớn.

Điểm gây bất ngờ trong đợt mở bán này là Samsung không áp dụng bất kỳ chương trình thu cũ đổi mới nào cho Galaxy Z TriFold, tức người mua phải trả toàn bộ gần 3.000 USD để sở hữu thiết bị.

Tại sự kiện CES 2026 đầu tháng 1, các chuyên gia trải nghiệm Galaxy Z TriFold sớm đánh giá cao việc Samsung xử lý vết hằn màn hình. Nhờ hệ thống bản lề kép thế hệ mới, màn hình 10 inch khi mở gần như phẳng hoàn toàn, hỗ trợ tốt các tính năng Galaxy AI và làm việc đa nhiệm.

Huy Đức (theo PhoneArena, TechRadar)